Dolar fiyatlarında son durum | Döviz Haberleri

Dolar fiyatları, yeni güne 6.46 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.05 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.46 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.05 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.44 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.46 TL seviyesinde başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.4061 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.4664 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 09.21 itibarıyla 6.4601 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.0616 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.0536 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 7.6545 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.22 düşüşle 101.83 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0808 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.70 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.97 seviyesinde bulunuyor.

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