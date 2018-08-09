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Petrol fiyatları geriledi

09.08.2018 - 09:35
Petrol fiyatları geriledi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,52 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,60 dolardan güne başlayan ve gün içinde 74,83 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 72,17 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.19 itibarıyla yüzde 0,48'lik artışla 72,52 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,10 dolardan alıcı buldu. 

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatları tahminlerini aşağı çektiğini duyurdu.

EIA'nın "Ağustos 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 72 dolar, WTI türü ham petrolünün ortalama varil fiyatının da bu sene 66 dolar olmasının öngörüldüğü bildirildi.

EIA'nın temmuz ayı raporunda, bu sene Brent petrolün varil fiyatının 73 dolar, WTI petrolün de 67 dolar olması tahmin edilmişti.

Ayrıca, EIA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,4 milyon varil (yüzde 0,3) düşüşle 407,4 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,8 milyon varil azalacağı yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 3,8 milyon varil artış göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da geçen hafta değişmeyerek 660 milyon varilde kaldı.

Petrol piyasasında bu hafta, resmen yürürlüğe giren ABD'nin petrol üreticisi İran'a yönelik yaptırımlarının uluslararası piyasalarda oluşturduğu etki takip edilecek.

Donald Trump yönetiminin üçüncü ülkelerin İran ile petrol ticaretini durdurmalarını istediği, enerji sektörünü de kapsayan yaptırımların ikinci bölümü ise 5 Kasım'da yürürlüğe girecek. 

Brent petrolde teknik olarak 72,48 ile 72,52 dolar aralığının direnç, 72,40 ile 72,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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