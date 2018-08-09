‹ Önceki Haber Petrol fiyatları geriledi Petrol fiyatları geriledi Sonraki Haber › ABD'den Rusya'ya 'Novichok' yaptırımı ABD'den Rusya'ya 'Novichok' yaptırımı

Hazinede 'tek hesap' dönemi

09.08.2018 - 09:38
Hazinede 'tek hesap' dönemi

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleriyle bazı fonlar ve bunların döner sermayelerinin mali kaynakları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamına alınacak.

"Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesapların Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, İşsizlik Sigortası Fonu hariç kamu idarelerinin mali kaynaklarının, bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeden, karşılığı Hazineden alacak kaydedilmek üzere toplandığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen "Tek Hazine Kurumlar Hesabı" kapsamına alınacak kamu idareleriyle hesapların belirlenmesi amacıyla yayımlandı.

Uygulama kapsamında, kamu bankaları, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ve Türkiye Varlık Fonu ile bunların finansman temini amacıyla kuracakları fon ve şirketler, mazbut vakıflar, özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarıyla kefalet ve yardımlaşma sandıkları yer almayacak.

Karar, genel bütçe kapsamındaki idareler, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları, özel kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarla döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, bu kurumların bağlı ortaklıklarını, müessese, işletme ve birlikleri kapsıyor.

MEVCUT HESAPLAR KAPATILACAK

Kararda, Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamında değerlendirilecek mali kaynaklar da yer aldı. Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin "Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında açılmış hesapları dışında kalan hesaplarda tutulan mali kaynakları, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, İşsizlik Sigortası Fonu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu haricindeki fonlar ve bunların döner sermayelerinin kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynakları tek hazine kurumlar hesabı kapsamında değerlendirilecek.

Kamu idarelerine ait bu kaynaklar bakanlıkça belirlenecek ve ilgili kamu idarelerine bildirilecek takvim doğrultusunda Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamına alınacak.

Kaynakları Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamına alınan kamu idareleri, bakanlıkça belirlenen takvime uyacak şekilde mevcut hesaplarını kapatma ve Tek Hazine Kurumlar Hesabı ile ilişkili yeni hesap açma işlemlerini yine bakanlık tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde tamamlayacak.

Tek Hazine Kurumlar Hesabı'na alınan kaynaklar Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümlerinden muaf tutulacak. 


‹ Önceki Haber Petrol fiyatları geriledi Petrol fiyatları geriledi Sonraki Haber › ABD'den Rusya'ya 'Novichok' yaptırımı ABD'den Rusya'ya 'Novichok' yaptırımı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
97.011 Değişim: 0,04% Hacim : 3.815 Mio.TL Son veri saati : 11:32
Düşük 95.409 09.08.2018 Yüksek 97.043
Açılış: 95.662
5,4271 Değişim: 2,80%
Düşük 5,2698 09.08.2018 Yüksek 5,4488
Açılış: 5,27945
6,2958 Değişim: 2,66%
Düşük 6,1201 09.08.2018 Yüksek 6,3222
Açılış: 6,13275
211,36 Değişim: 2,56%
Düşük 205,73 09.08.2018 Yüksek 212,37
Açılış: 206,09
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.