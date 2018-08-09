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ABD'den Rusya'ya 'Novichok' yaptırımı

09.08.2018 - 09:45
ABD'den Rusya'ya 'Novichok' yaptırımı

ABD, eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia Skripal'ı İngiltere'nin Salisbury kentinde "Novichok" maddesi ile zehirleme girişiminden dolayı Rusya'ya yaptırım uygulayacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada, "İngiltere vatandaşı Sergei Skripal ve kızı Yulia Skripal'e yönelik Novichok adlı sinir gazıyla suikast girişiminin üzerine, ABD hükümeti 6 Ağustos 2018'de, 1991 Kimyasal ve Biyolojik Silahların Kontrolü ve Ortadan Kaldırılması Yasası kapsamında Rusya Federasyonu hükümetinin uluslararası hukuku ihlal ederek kendi vatandaşlarına yönelik kimyasal veya biyolojik silah kullandığını tespit etmiştir." ifadelerini kullandı.

AA'da yer alan habere göre; Nauert, Kongrenin bu konuda bilgilendirildiğini ve 15 günlük süre sonunda bu konuda uygulanacak yaptırımların 22 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanacağını belirtti.

Sözcü yaptırımların detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

4 MART'TA ZEHİRLENMİŞLERDİ

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Hastaneden taburcu edilen baba kızın tedavilerine evde devam edileceği duyurulmuştu.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.


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