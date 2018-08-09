Mayorka yerine Antalya

Türkiye’nin turizmdeki kaynak pazarları Rus, İngiliz ve Alman turist sayılarında artış yaşanıyor. İngiltere’nin en büyük turizm acentelerinden Thomas Cook da Türkiye’ye rezervasyonların yüzde 63 arttığını, Antalya’nın Mayorka’yı geçtiğini açıkladı. Bunun sebebinin ise TL’deki değer kaybı olduğu söylendi. Turizmciler ise farklı bir sıkıntıdan bahsediyor. O da zengin turistin artık Türkiye’yi tercih etmemesi.

Türkiye turizmi bu yıl turist sayısı bakımından geçtiğimiz iki yıla göre büyük bir aşama kaydetti. İlk 6 ayda Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 15 milyon 968 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde Türkiye’ye gelen gurbetçi sayısı da yüzde 21 artışla 2 milyon 949 bine yükseldi. Böylece toplam turist sayısı 18.9 milyon oldu. Turizm gelirleri ise ilk 6 ayda 8.7 milyar dolardan 11.4 milyar dolara çıktı. Ancak turist sayısındaki artış tam olarak gelirlere yansımadı. TL’nin diğer para birimleri karşısındaki değer kaybı, yabancı turistin Türkiye’de daha ucuz tatil yapabilmesine olanak sağladı.

‘DAHA İYİ ZAMAN OLAMAZ’

BBC Türkçe’de yer alan habere göre de Türk Lirası’nın İngiliz sterlini karşısında tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemesi, İngiltere’den Türkiye’ye turizm talebini artırdı. Son 12 ay içinde TL, İngiliz Sterlini karşısında yüzde 35’ten fazla değer kaybetti. İngiltere’nin en büyük turizm acentelerinden Thomas Cook, 2018’de Türkiye’ye rezervasyonların bir yıl öncesine göre yüzde 63 arttığını açıkladı. Şirket yetkilileri Antalya’nın en çok paket tur sattıkları İspanyol adası Mayorka’yı geçtiğini söyledi. Thomas Cook, İngiltere’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, tatilcilerin rezervasyonu son dakikaya bıraktıklarını ve bu nedenle fiyatların düşük kaldığını ifade etti. Anth Mooney adlı bir şirket yetkilisi de, “Türkiye’de tatil için daha iyi bir zaman olamaz” dedi.

Sadece 2018’in haziran ayı dikkate alındığında Türkiye’ye en çok turist gönderenler sıralamasında İngiltere 306 bin 647 turistle üçüncü sırada yer aldı. 2016’nın haziran ayında İngiltere’den gelen turist sayısı 233 bin 686, 2017’de ise 210 bin 757’ydi. İlk 6 ayda Türkiye’ye gelen İngiliz turist sayısı ise 858 bin 55 kişiye çıktı. 2016’nın aynı döneminde gelen İngiliz sayısı 693 bin, 2017’nin ilk 6 ayında ise 693 bin 81 İngiliz turist Türkiye’ye gelmişti.

ZENGİN RUS SIKINTISI

İNGİLİZ turist cephesinde bunlar yaşanırken, Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk sırada yer alan Rusya’da ise farklı bir durum söz konusu. Turizmciler, zengin turisti kaybettiklerini ifade ediyor. Antalya’nın en lüks ve fiyatları Antalya’nın diğer bölgelerine göre daha yüksek olan Belek bölgesinin Rus turistle ilgili sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, “Ruslar daha çok ucuz ürünleri tercih ediyor. Bütün ülkeye gelen Ruslar’dan Belek bölgesi yüzde 7-9 arasında faydalanabiliyor. Geçmişte bu pay daha yüksekti. Belek’i tercih ederlerdi. En lüks odalarda, villalarda kalırlardı. Alanya, Side ve Kemer’de ise Rus turist sayısı çok fazla. Rus uçakları iniyor ama taşıdıkları profil tam istediğimiz profil değil” diye konuştu.

GELİRLER ARTMALI

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık da bu durumun sadece Belek için geçerli olmadığını söyledi. Rus turist sayılarında tarihi rekorlar kırıldığına dikkat çeken Ayık, “Ancak üst segment Rus sayısı az. Bunda Rusya’daki ekonomik durumun da etkisi var. Belek’teki otel fiyatlarını karşılayacak turistler de istenilen geri dönüşü henüz sağlayamadık. Geçmişte yaşanılan sorunlar sebebiyle fiyat da kırıldı. Henüz fiyatlarımız da istenilen seviyede değil. Üst segment turist sayısının az olması, fiyatların da istenilen seviyeye çıkması sebebiyle turizm gelirlerini de tam olarak arttıramıyoruz” dedi.