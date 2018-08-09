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Mutabakat sağlanırsa son karar liderlerin

09.08.2018 - 07:15 | Son Güncelleme :
Mutabakat sağlanırsa son karar liderlerin

Pastör Brunson kriziyle sarsılan Türkiye-ABD ilişkilerinde normalleşme adımı olarak 3 bakanlıktan 9 kişilik Türk heyeti, dün ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan’la görüştü. Bu kez üzerinde mutabakat sağlanacak hususların yazılı metinle garantiye alınmasının gündemde olduğu belirtiliyor. Bağlayıcılığı olmayan yazılı çerçeve üzerinden müzakere edildiği öğrenildi. Ön mutabakat sağlanırsa son sözü liderler söyleyecek.

TRUMP yönetiminin Amerikalı din adamı pastör Andrew Brunson’ın Türkiye’deki tutukluluğunun devamı nedeniyle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yaptırım kararı almasının ardından iki ülke arasındaki gerilimin düşürülmesi için diplomasi devreye girdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti dün Washington’da temaslarda bulundu.

MÜZAKERELER SÜRDÜ

Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in haberine göre; Türk heyetinin Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nda ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile görüşmesinde Washington, pastör Brunson’ın yanı sıra Türkiye’de tutuklu diğer Amerikan vatandaşlarının ve konsolosluk personelinin bırakılması için taahhüt istedi. Türk tarafı ise İran yaptırımlarını delme davasından New York’taki mahkemede hüküm giyen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın Türkiye’ye iade edilerek cezasının kalanını burada çekmesi konusunda ısrarcı oldu. Türkiye, Halkbank’a ceza muafiyetinin yanı sıra Trump yönetiminin İran’a yönelik yaptırımlarından muafiyet istedi. Görüşmeler öncesinde Washington, Ankara’nın kamuoyuna duyurduğu Türk heyetinin ziyaretini teyit etmekten kaçınmıştı. Heyetin ABD’ye doğru yolda olduğu saatlerde ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, “Şu an için duyuracağımız herhangi bir toplantı yok” dedi. Heyetin iki ülke arasında bir ön anlaşma olduğu için Washington’a hareket ettiğine ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine Nauert, “Eğer bu tür bir anlaşmaya varmış olsaydık pastör Brunson ve diğer tutuklu Amerikan vatandaşları buraya, evlerine dönmüş olurdu” ifadesini kullandı.

Ankara ile Washington arasında geçen ay yapılan müzakereler son anda çökmüştü. Washington’da dün yapılan görüşmelere taraflar geçen ay üzerinde mutabakat sağlanan hususlara ek taleplerle geldi. Ankara, Hakan Atilla’nın Türkiye’ye iade edilerek cezasının geri kalanını burada çekmesini ve bu dava nedeniyle Halkbank’ın olası bir cezadan muaf tutulmasını talep ediyor. Adalet Bakanı Gül ile İçişleri Bakanı Soylu’ya yönelik yaptırım kararının kaldırılması ve Trump yönetiminin İran’a yaptırımlarından belli ölçüde muafiyet, Türkiye’nin masaya getirdiği yeni unsurlar.

SON SÖZ LİDERLERDE

Amerikan tarafı ise bu kez pastör Brunson’ın derhal bırakılması talebine ek olarak tutuklu ABD konsolosluk personeli Metin Topuz ve Hamza Akçay ile diğer tutuklu Amerikan vatandaşlarının belli bir takvim çerçevesinde serbest bırakılmasına ilişkin taahhüt bekliyor. Tarafların üzerinde mutabakat sağlanacak hususların yazılı metinle garantiye alınmasının gündemde olduğu belirtiliyor. Washington’daki temaslarda tarafların bağlayıcılığı olmayan yazılı bir çerçeve üzerinden müzakere ettiği öğrenildi. Menbiç yol haritasına giden süreçte olduğu gibi heyetler ön mutabakatı sağlayabilirse son sözü iki başkentte de siyasi irade söyleyecek.

ABD’DEN İLK AÇIKLAMA

Görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri’nden iki açıklama geldi. Sözcü Heather Nauert, yazılı açıklamasında, “Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor” ifadelerini kullandı. Sonra ise “Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile görüştü. İkili, Pastör Brunson da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok konuyu ele aldı” açıklaması yaptı.


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