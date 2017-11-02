Petrol fiyatları geriledi

Brent petrolün varil fiyatı, ABD'den gelen ham petrol üretimindeki artış verileriyle 60,46 dolara geriledi.

Dün 61,03 dolardan güne başlayan ve en yüksek 61,68 doları gören Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 60,45 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.13 itibarıyla yüzde 0,01 gibi kısmi bir artışla 60,46 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 54,26 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin üretim kısıntısını uzatabilecekleri yönündeki açıklamalarıyla yükselen petrol fiyatlarının dün ABD'den gelen ham petrol üretimindeki artış verileriyle baskılanarak gerilediğini kaydetti.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 46 bin varil artarak 9,55 milyon varile yükseldi.

Petrol fiyatları geçen hafta Suudi Arabistan'ın "üretim kısıntısının Mart 2018'den sonra 9 ay daha uzatılabileceği ve Rusya'nın da bu kararı destekleyebileceği" yönündeki açıklamalarıyla Temmuz 2015'ten beri en yüksek seviyesine ulaşarak dün 61,68 doları görmüştü.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 60,57 ile 60,65 dolar aralığının direnç, 60,41 ile 60,49 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak dikkate alınabileceğini belirtiyor.

Etiketler