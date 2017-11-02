Merkez Bankası'ndan 'dijital para' açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, "Dijital paralar finansal istikrara katkı sağlayabilir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, İstanbul'da dijital paralara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çetinkaya, Merkez Bankası'nın dijital paralardaki gelişmeleri yakından izlediğini belirterek dijital paraların iyi tasarlandıkları takdirde finansal istikrara katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

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Çetinkaya, Merkez Bankası'nın dijital paralar üzerine çalışması için piyasa katılımcılarından, politika yapıcılarından ve düzenleyicilerden oluşan bir grup oluşturduğunu bildirdi.

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