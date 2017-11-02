Facebook karını yüzde 79 artırdı

Facebook, mobil reklam gelirlerindeki güçlü büyümenin etkisiyle 3. çeyrekte karını yüzde 79 artırdığını duyurdu.

Sosyal medya platformu Facebook, mobil reklam gelirlerindeki güçlü büyümenin etkisiyle 3. çeyrekte karını yüzde 79 artırdığını duyurdu.

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Facebook 3. çeyrekte net 4,71 milyar dolar, hisse başına 1,59 dolar kar etti. Geçen yılın aynı döneminde net kar 2,63 milyar dolar, hisse başına 90 cent olmuştu.

3. çeyrekte reklam gelirleri yüzde 49 artarak 10,14 trilyon dolara yükselirken, bunun yüzde 88'i mobil reklamlardan geldi.Toplam gelirler ise yüzde 47,3 artışla 10,33 milyar dolara ulaştı.

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