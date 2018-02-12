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Petrol fiyatları 63 doların üzerinde

12.02.2018 - 09:46

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda haftanın ilk işlem gününde 63,35 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü, 64,37 dolardan güne başlayan ve en yüksek 64,62 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 62,58 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.38 itibarıyla yüzde 1,23 artarak 63,35 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59,86 dolardan alıcı buldu. 

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın petrol kısıntı kararına devam etmelerinin fiyatlardaki artışı desteklediğini ancak ABD'de artan stoklar ve rekor petrol üretiminin fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam edeceğini belirtiyor.

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Ayrıca, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısındaki güçlü artışın petrol piyasasında arz fazlası oluşturacağı kaydediliyor. 

Bugün petrol piyasasında OPEC'in ocak ayı petrol piyasası raporu takip edilecek. 

Brent petrolde teknik olarak 63,38 ile 63,41 dolar aralığının direnç, 63,20 ile 63,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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