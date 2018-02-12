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Dolar kuru ne kadar ? Güncel döviz fiyatları ( 12 Şubat 2018 dolar fiyatları)

12.02.2018 - 09:11 | Son Güncelleme :

Dolar kuru, 3.80 TL seviyesinin üzerinde hareket ederken, Euro kuru ise 4.68 seviyesinde bulunuyor. Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Erkan, dolarda 3.85 TL seviyesinin önemli olduğunu belirtirken, üzeri hareketlenmelerin görülebileceğini ekledi.

ABD faizlerindeki hızlı yükseliş ve dolardaki değer kazancı ile geçen hafta sert yükselen dolar/TL, yeni haftada 3.80 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

Cuma günü saat 17.00'da 3.8152/3.8170 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.8041/3.8077 seviyesinde başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 3.8265 seviyesini görürken, saat 15.25 itibarıyla 3.8058 seviyesindeydi. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6811 , euro/dolar ise 1.2286 seviyesinde hareket etti.

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TL ise geçen hafta dolar karşısında yüzde 2.5'in üzerinde değer kaybetti. Bankacılar 2017 Kasım ayı sonunda başlayan ve dolar/TL'nin 3.98'li seviyelerden 3.72'lere kadar gerilemesini destekleyen küresel risk iştahının yerini geçen hafta başında riskten kaçışa bırakması sonrası bu trendin ne kadar süreceğini piyasalardaki en önemli soru olarak görüyorlar.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks geçen haftayı yüzde 1.4 yükselişle bitirdikten sonra bugün yüzde 0.4 ekside 90.105'te bulunuyor.

DOLARDA 3,85 TL SEVİYESİ ÖNEMLİ

Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan,”Küresel bazda dolar hareketi hisse senedi piyasalarının biraz risk bölgesinden uzaklaşarak stabilize oldukları bir günde artan piyasa güveni ve diğer G-10 para birimlerine gelen alımlar karşısında daha sakin bir görüntü çizmektedir. Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün açıklaması beklenen bütçe planı öncesinde de doların birçok para birimine karşı gerilediği görülebilmektedir. Beyaz Saray’ın Trump’ın bütçe planı içinde sınır duvarı, veteranlar için geliştirilmiş sağlık hizmetleri gibi harcamaların olacağı açıklaması ise mali politikaların destekleyici olması ve bu bağlamda ABD bütçe açığının artması endişelerini beraberinde getirecektir” dedi.

Erkan değerlendirmelerine şöyle devam etti: “Bu hafta ABD enflasyon verileri çok önemli, manşet yüksek gelebilir. Çekirdek enflasyonun da beklenti üzerinde gelmesi hem enflasyon yukarı gidiyor beklentisiyle, hem de Fed 3 yerine 4 faiz artırımı da yapabilir mi sorularıyla ABD 10 yıllıklarının yüzde 2.90’ı aşmasına, yüzde 3’e doğru yol almasına sebebiyet verebilir. Bu durum iç piyasadaki fiyatlamaları olumsuz etkileyebilir: Dolar/TL kuru, dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarıyla, daha çok da ABD 10 yıllıklarıyla beraber yukarı hareket edebilir. İçeride TCMB Beklenti Anketi yılsonu enflasyon beklentileri açısından önemli, bir de Fitch’in gelişmekte olan ülkeler için yapacağı değerlendirme izlenecek. Cari açık gibi veriler ve Tillerson’un Türkiye ziyaretinden gelebilecek açıklamalar da kritik olacak. Bu faktörler içeride de tahvil piyasasını hareketlendirecek, faizler üzerinden de varlık fiyatlarını etkileyecektir. Hazine’nin şubat ayı iç borç ödemesi takviminin de oldukça yoğun olduğunu düşünecek olursak, piyasada faiz baskısı meydana gelebilir. Bu bakımdan hafta içerisinde yapılacak 2 ve 10 yıllık tahvil ihalelerine gelen talep ve oluşan faiz oranlarını da dikkatle takip edeceğiz.

Dolar/TL’de 3.85 önemli, üzeri hareketlenme görebiliriz. Güncel bant 3,82 – 3,78 aralığında görünmektedir. 3,82 seviyesini orta nokta olarak ele alıyoruz ve bu seviyenin üzerini Türk Lirası açısından olumsuz görüyoruz. Özellikle çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisinin ABD faizleri üzerine yapacağı baskı çerçevesinde kurda da yukarı doğru hareketlenme görebiliriz.”

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