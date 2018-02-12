IMF'den kritik 'kripto para' açıklaması

IMF Başkanı Lagarde, kripto paralarla ilgili uluslararası düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

IMF Başkanı Christine Lagarde, CNN'e konuştu. Lagarde, IMF'nin aktif olarak kripto paraların kara para aklamak için kullanılmasını önlemek adına çalıştığını belirtti.

Bu konuda mutlaka bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyleyen Lagarde, "Kripto paralarla ilgili bir düzenleme kaçınılmaz. Finansal krizden sonraki 10 yıl boyunca kurumlara dayalı bir regülasyon söz konusuydu. Ancak bundan sonra daha aktif bir regülasyon sistemine geçmek gerekiyor" dedi.

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Kripto paralarla ilgili uluslararası düzenleme konusunun üzerinde duran Lagarde, aynı zamanda IMF olarak kripto paraların terörizmin finansmanı veya para aklama gibi suçlarda kullanılmaması için çalıştıklarını belirtti.

BITCOİN NE KADAR?

Bitcoin fiyatları yüzde 6.7 dalgalanarak 8,026 dolar ile 8,567 dolar arasında işlem görürken; Bitcon 18 Aralık'ta kırdığı 19 bin 511 dolarlık rekorunun yüzde 56 altında bulunuyor.

Önemli sanal paralar arasında yer alan Ripple ise, haftasonu gerçekleşen işlemlerde 1 dolar seviyesini aştı.

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