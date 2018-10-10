‹ Önceki Haber İtalya ile Avrupa Birliği arasındaki 'bütçe krizi' sürüyor İtalya ile Avrupa Birliği arasındaki 'bütçe krizi' sürüyor Sonraki Haber › Van'a 7 milyon liralık tekstil yatırımı Van'a 7 milyon liralık tekstil yatırımı

Petrol fiyatları 2019 yılında nasıl hareket eder?

10.10.2018 - 15:18 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları 2019 yılında nasıl hareket eder?

Dünyanın başlıca işlemcileri, petrolün varil fiyatının 2019 yılında 65 dolar ile 100 dolar aralığında olacağı tahmininde bulundu.

Dünyanın petrol ticareti yapan en büyük kuruluşları, petrolün varil fiyatının ABD'nin İran yaptırımları nedeniyle gelecek yıl 65 doların altına inmeyeceğini, bir ihtimal de 100 doları aşabileceğini tahmin ediyor.

Petrol fiyatları ABD'nin Kasım ayında devreye girecek İran yaptırımları nedeniyle son aylarda yükseliş kaydetti. ABD'nin İran yaptırımı, dünyanın en büyük rezervli ülkelerinin üye olduğu Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kabiliyetlerini de sınava tutacak.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli fiyatı geçen hafta 86.74 dolar ile 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) gibi arz-talep tahmini üreten kuruluşlar gelişmekte olan ekonomilerdeki krizler ve büyük ekonomiler arasındaki ticaret anlaşmazlıkları nedeniyle petrole olan talebin gelecek yıl daralabileceğine, arzın ise ABD ve Rusya gibi OPEC üyesi olmayan ülkeler sayesinde yükselebileceğine dikkat çekiyorlar.

Dünyanın başlıca petrol ticaret şirketleri arasında yer alan Trafigura'nın başında bulunan Jeremy Weir, Londra'da düzenlenen petrol konferansında petrol fiyatları 100 doları aşarsa şaşırmayacağını ifade etti.

Petrol ve doğalgaz ticareti yapan Glencore'un başında bulunan Alex Beard ise aynı konferansta petrolün orta vadede 85-90 dolara oturacağını tahmin etti.

Gunvor'un başında bulunan Torbjorn Tornqvist ise talepteki artışın güç yitireceğini belirterek fiyatların gelecek yıl 70-75 dolar aralığına gerileyeceğini düşündüğünü ifade etti.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber İtalya ile Avrupa Birliği arasındaki 'bütçe krizi' sürüyor İtalya ile Avrupa Birliği arasındaki 'bütçe krizi' sürüyor Sonraki Haber › Van'a 7 milyon liralık tekstil yatırımı Van'a 7 milyon liralık tekstil yatırımı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.441 Değişim: -2,37% Hacim : 8.077 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.441 10.10.2018 Yüksek 97.169
Açılış: 97.070
6,0523 Değişim: -0,72%
Düşük 6,0139 10.10.2018 Yüksek 6,1320
Açılış: 6,09605
6,9871 Değişim: -0,41%
Düşük 6,9369 10.10.2018 Yüksek 7,0499
Açılış: 7,016
231,84 Değişim: -0,71%
Düşük 229,55 10.10.2018 Yüksek 234,30
Açılış: 233,50
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.