Van'a 7 milyon liralık tekstil yatırımı

Van'da 15 iş insanının bir araya gelerek oluşturduğu "Dostluk Grubu"nun 7 milyon lira yatırımla kurduğu tekstil fabrikası hizmete açıldı.

Van-Hakkari karayolu üzerindeki Tekstilkent'te 4 bin metrekare alana kurulan ve günlük 3 bin gömlek üretme kapasiteli fabrikada, 500 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Bölgedeki istihdamı artırmak amacıyla faaliyete geçirilen fabrikanın açılış töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu, Türkiye'nin, insanların birbirlerine sırt ve omuz vermesi gereken özel zamanlardan geçtiğini söyledi.

Birliğe, beraberliğe, kardeşlik ve dostluk hukukuna her zamankinden daha fazla muhtaç olduklarını net bir şekilde hissettiklerine vurgulayan Zorluoğlu, bu anlamda 15 yatırımcının "Dostluk Grubu" olarak Van'da gerçekleştirdiği yatırımın çok önemli olduğunu dile getirdi.

İKİNCİ TEKSTİLKENT MÜJDESİ

Zorluoğlu, Van'da sadece kente değil, tüm Türkiye'ye moral olacak önemli bir yatırımı hizmete açtıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Büyük mücadeleler vererek ayakta durmaya, üretim yapmaya, ihracat yapmaya, istihdamı artırmaya çalışan tüm yatırımcılara teşekkür ederim. Tekstilkent bir başarı hikayesidir. Türkiye'nin başka yerlerinde de denenen ama hiç birinde Van kadar başarılı olan bir proje yok. Çok şükür şu anda yaklaşık bin 600 genç insanımıza iş, aş sağlıyor. Hedefimiz birinci etapta 2 bin 500 kişiye istihdam sağlamak. Yeni yatırım bizi bu hedefimize daha da yakınlaştıracak."

Tekstilkent'te büyük başarı elde edince bunun devam etmesi gerektiğini düşünerek Kalkınma Ajansı'nın 2018 programına Tekstil Kent-2 projesini aldıklarının müjdesini veren Zorluoğlu, bir kaç gün içinde aynı bölgedeki 80 dönümlük alanın irtifak hakkının kendilerine verileceğini açıkladı.

Zorluoğlu, Kalkınma Ajansı'nın maddi olanaklarıyla buranın alt yapısını tamamlayarak yatırımcıların hizmetine sunacaklarını anlatarak, "Tekstilkent bir kaç yıl içinde yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edildiği bir alana dönüşecek. Bu yatırıma büyük katkı sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Eski AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise Tekstilkent'in çok büyük emek ve enerjiyle bu hale geldiğini belirterek, bölgenin daha da gelişmesi için üretilen ürünlerin satılması gerektiğinin altını çizdi.

Dostluk Grubu üyelerinin Van'a yaptıkları yatırımın çok anlamlı olduğunu vurgulayan Kayatürk, "Bugün çok önemli bir başlangıç oluyor. Ben bu başlangıcı önemsiyorum. Bu girişimin Van'ımıza, bölgemize ve Türkiye'de hassas ekonomiye hayırlar getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

"EKONOMİK SAVAŞA ÖNEMLİ BİR CEVAP"

Dostluk Grubu Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Gümüşkaya da tamamı Van'da yetişen ama Anadolu'nun değişik yörelerinde, faklı sektörlerde kendi başarılarını yakalamış iş insanları arasında oluşturdukları gönül birliğinin bir yansıması olan tekstil ve konfeksiyon üretim tesisini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tesiste kendi grup markalarına, ülkedeki sayılı markalara ve ihracata yönelik üretimin yapılacağını anlatan Gümüşkaya, şöyle konuştu:

"Tesisimiz bölge adına herhangi pazarlama sorunu olmadan kurulmuş nadide firmalarından biridir. Ortak girişim yatırımı olarak başlayan bu tesisin bölgemizde ortak iş yapma kültürünün, ortak hareket edebilme bilincinin yerleşmesine büyük katkıları olacaktır. Böyle bir ortamda, ülkemize özellikle ekonomik alanda açılmış aleni ekonomik savaşa, bizim burada yaptığımız bu yatırımın önemli bir cevap olduğuna inanıyoruz. Bizler batıda olan iş adamları ve girişimciler olarak her şeyden önce ülkemizin geleceğine inanıyoruz. Bütün dünya ile rahat bir şekilde ticaret yapabilme gücümüze inanıyoruz. Biz bu bölge de sonuna kadar üretmeye, rekabet etmeye, istihdam oluşturmaya hazırız."

Açılışta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ile Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva da birer konuşma yaptı.

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