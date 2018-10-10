İtalya ile Avrupa Birliği arasındaki 'bütçe krizi' sürüyor

İtalyan hükümeti baskılara rağmen 2019 kamu harcama hedefini düşürmeyecek.

İtalya'da iktidardaki koalisyon partilerinin liderleri, finansal piyasalardan ve Avrupa Birliği'nden gelen baskılar ve parlamento eleştirilerine rağmen, bütçe açığı yaratan kamu harcama hedeflerini değiştirmeyeceklerini söyledi.

Liderlerin açıklaması, Ekonomi Bakanı Giovanni Tria'nın şu sıralarda parlamentoda yapacağı ve gelecek yılın bütçe açığı hedefinin GSYH'nın yüzde 2.4'ü olarak belirlendiğini söyleyeceği konuşmadan hemen önce yapıldı.

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Parlamentonun bütçe dairesi (UPB) dün hükümetin çok-yıllık bütçe planlarını onaylamayı, ekonomik büyüme tahminlerinin fazla iyimser olması gerekçesiyle reddetti. Önceki merkez sol hükümetin öngördüğü açığın üç katı olan bu oran, Avrupa Birliği'nden tepki çektiği gibi, İtalyan devlet tahvillerinin getirisini de yükseltti.

Koalisyon ortağı 5-Yıldız Hareketi'nin lideri Luigi di Maio bütçe planlarını değiştirerek İtalyan halkına "ihanet" etmeyeceklerini söyledi.

Aşırı sağ Birlik partisi lideri Matteo Salvini de RAI televizyonunda yaptığı konuşmada, hükümetin hedefi düşüreceğini bekleyen "spekülatörlere" karşı dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Salvini, "bazı büyük finans kurumları... İtalya'nın (bütçede) geri adım atacağında iddialılar. Yanılıyorlar" dedi.



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