Petrol fiyatı 71 doları aştı

Brent petrolün varili, ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüşün ardından 71,03 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,95 dolardan güne başlayan ve en yüksek 70,91 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 70,92 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.46 itibarıyla yüzde 0,15'lik artışla 71,03 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 66,30 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,1 milyon varil (yüzde 0,3) azalarak 411,6 milyon varile gerilediğini açıkladı.

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Uzmanlar, ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş ve ABD yönetiminin korumacı ticari tavrının finansal piyasalarda oluşturduğu endişenin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri desteklediğini ifade etti. Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı ülkelerin devam eden üretim kesintisinin petrol fiyatlarındaki yükselişi desteklediği belirtildi. Böylece Brent petrolün varil fiyatı 71 dolara kadar yükselerek Aralık 2014'ten bu yanaki en yüksek seviyesini gördü.

Brent petrolde teknik olarak 71,02 ile 71, 08 dolar aralığının direnç, 70,90 ile 69,96 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.