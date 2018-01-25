"Trump serbest kur rejimine inanıyor"

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sanders, "Şu an dolar, ABD ekonomisinin iyi gitmesinden ötürü gayet istikrarlı" dedi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, dolardaki dalgalanmaya ilişkin olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın serbest kur rejimine inandığını söyledi. Sanders, Beyaz Saray'ın günlük basın brifinginde doların değerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir basın mensubunun, "Beyaz Saray'ın doların güçlü mü yoksa zayıf mı olmasını tercih ediyor?" sorusu üzerine, Trump'ın serbest kur rejimine inandığını belirten Sanders, "Şu an dolar, ABD ekonomisinin iyi gitmesinden ötürü gayet istikrarlı." dedi.

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