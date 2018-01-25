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Çeyrek altın ne kadar? ( 25 Ocak altın fiyatları )

25.01.2018 - 10:26

Altının onsu 1.366,2 dolara kadar çıkarken, yurt içinde gram altın 164,2 lira, çeyrek altın 269 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, 1.366,2 dolar ile 17 ayın en yüksek seviyesini görürken, yurt içinde altının gram fiyatı da 164 lirayı aştı. Dün, altının ons fiyatındaki değer kazancının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,51 artışla 163,3 liradan tamamladı.

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Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,55 primle 164,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 269 lira, Cumhuriyet altını da 1.098 liradan satılıyor.

ONS ALTIN 17 AYIN ZİRVESİNDE

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı, Ağustos 2016'dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1.366,2 dolar kadar çıktı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre 0,5 değer kazancıyla 1.364,3 dolardan işlem görüyor. 


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