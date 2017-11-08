Petrol fiyatı 2018'de ne olur?

Bu yıl Brent tipi petrolün varil fiyatının ortalama 53 dolar, gelecek sene ise 56 dolar olması bekleniyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıl ve gelecek yıla yönelik petrol fiyatları tahminlerini yükselttiğini duyurdu. EIA'nın kasım ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu yayımlandı. Raporda, uluslararası en fazla geçerliliği olan Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 53 dolar, gelecek sene 56 dolar seviyesinde olmasının beklendiği belirtildi. EIA'nın ekim ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda, Brent tipi petrol türünün fiyatının bu sene 52 dolar, gelecek yıl da 54 dolar olmasının tahmin edildiği bildirilmişti.

Kasım ayı raporunda ayrıca, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün de ortalama fiyatı, bir önceki ayın raporuna göre, varil başına 0,5 dolar yukarı çekildi.

Buna göre, WTI türü ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 50 dolar, gelecek sene de 51 dolar seviyesinde bulunması tahmin ediliyor. Ekim ayı raporunda, TWI tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının bu sene 49,5 dolar, gelecek yıl da 50,5 dolar seviyesinde olması öngörülmüştü.

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Fiyat revizyonlarıyla ilgili kasım ayı raporunda yapılan açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışındaki ülkelerin arasındaki petrol üretim kesintisi anlaşmasının uzatılma ihtimaline işaret edildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretim kısıtlaması anlaşmasının 9 ay süreyle uzatılmasının desteklediğinin altı çizilirken, anlaşmanın uzatılması halinde mart ayı yerine 2018 yılının sonuna kadar geçerli olacağı ve bunun küresel petrol piyasasında arz fazlasının düşürülmesine önemli oranda katkı yapacağı vurgulandı.

ABD'nin petrol üretim tahmini sabit tutuldu

EIA, ayrıca, ABD'nin bu ve gelecek yıla dair ham petrol üretim tahmininin sabit tutulduğunu duyurdu.

Buna göre, ABD'nin bu yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 9,2 milyon varil, gelecek sene de günlük ortalama 9,9 milyon varil olması bekleniyor.

Ülkede geçen yıl ham petrol üretimi günlük ortalama 8,9 milyon varil olmuştu.

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