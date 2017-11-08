‹ Önceki Haber Petrol fiyatı 2018'de ne olur? Petrol fiyatı 2018'de ne olur? Sonraki Haber › Benzine 10 günde ikinci zam geldi Benzine 10 günde ikinci zam geldi

Çeyrek altın ne kadar? ( 8 Kasım altın fiyatları )

08.11.2017 - 09:28 | Son Güncelleme : 08.11.2017 - 16:13

Altının gram fiyatı 160.27 lira ile tarihi rekorunu kırarken, altının ons fiyatı ise doların dünyadaki değer kaybına paralel olarak değer kazandı.

Altın fiyatları döviz kurlarındaki değer kazançlarına paralel olarak yeniden yükselişe geçti. Altının gram fiyatı, 160.27 lira ile tarihinin en yüksek seviyesini görürken; rekor seviyelerdeki seyrini sürdürüyor.

Altının gram fiyatı, saat 15.03 itibarıyla yüzde 0.73 yükselişle 159,83 liradan işlem görürken; aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 262, Cumhuriyet altını 1.075 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ALTININ ONSU YÜKSELDİ

Altın fiyatları, ABD'de tasarı halinde olan vergi indirimlerinin uygulamaya giriş tarihinin gecikebileceğine dair haberlerle doların değer kaybetmesine paralel olarak yukarı yönlü seyir izledi.

##$HABER_1441828$##

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.23 yükselişle 1,279 dolarda bulunuyor.

ALTINDA YENİ REKORLAR GÖRÜLEBİLİR

ALBForex Altın ve Emtia Piyasaları Müdürü Volkan Kuğucuk, "Altında doların hakimiyeti devam ediyor. Özellikle dolar kurundaki yukarı yönlü hareket devam ettiği sürece gram altında yeni zirveler ve yeni rekorlar görebiliriz. Şu anda ons tarafında bir toparlanma hareketinin olması ve güçlü dolar efekti ile birlikte böyle bir senaryoyu değerlendirdiğimizde, gram altın fiyatlarının 163 - 165 lira seviyesine kadar yükselişine tanık olabiliriz. Her süreçte veya her durumda altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket eylemi bugünlerde de devam ediyor. 'Bu fiyattan altın alınır mı' sorusuna biraz daha beklenmeli... Ancak satış tarafında olmak isteyen yatırımcıların ise 165 TL seviyelerini kontrol etmelerini tavsiye edebiliriz." şeklinde değerlendirdi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber Petrol fiyatı 2018'de ne olur? Petrol fiyatı 2018'de ne olur? Sonraki Haber › Benzine 10 günde ikinci zam geldi Benzine 10 günde ikinci zam geldi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
111.716 Değişim: -0,50% Hacim : 5.553 Mio.TL Son veri saati : 16:13
Düşük 110.759 08.11.2017 Yüksek 113.018
Açılış: 112.848
3,8881 Değişim: 0,02%
Düşük 3,8685 08.11.2017 Yüksek 3,9010
Açılış: 3,88725
4,5077 Değişim: 0,02%
Düşük 4,4869 08.11.2017 Yüksek 4,5240
Açılış: 4,507
160,16 Değişim: 0,41%
Düşük 158,87 08.11.2017 Yüksek 160,61
Açılış: 159,51
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.