Çeyrek altın ne kadar? ( 8 Kasım altın fiyatları )

Altının gram fiyatı 160.27 lira ile tarihi rekorunu kırarken, altının ons fiyatı ise doların dünyadaki değer kaybına paralel olarak değer kazandı.

Altın fiyatları döviz kurlarındaki değer kazançlarına paralel olarak yeniden yükselişe geçti. Altının gram fiyatı, 160.27 lira ile tarihinin en yüksek seviyesini görürken; rekor seviyelerdeki seyrini sürdürüyor.

Altının gram fiyatı, saat 15.03 itibarıyla yüzde 0.73 yükselişle 159,83 liradan işlem görürken; aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 262, Cumhuriyet altını 1.075 liradan satılıyor.

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ALTININ ONSU YÜKSELDİ

Altın fiyatları, ABD'de tasarı halinde olan vergi indirimlerinin uygulamaya giriş tarihinin gecikebileceğine dair haberlerle doların değer kaybetmesine paralel olarak yukarı yönlü seyir izledi.

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Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.23 yükselişle 1,279 dolarda bulunuyor.

ALTINDA YENİ REKORLAR GÖRÜLEBİLİR

ALBForex Altın ve Emtia Piyasaları Müdürü Volkan Kuğucuk, "Altında doların hakimiyeti devam ediyor. Özellikle dolar kurundaki yukarı yönlü hareket devam ettiği sürece gram altında yeni zirveler ve yeni rekorlar görebiliriz. Şu anda ons tarafında bir toparlanma hareketinin olması ve güçlü dolar efekti ile birlikte böyle bir senaryoyu değerlendirdiğimizde, gram altın fiyatlarının 163 - 165 lira seviyesine kadar yükselişine tanık olabiliriz. Her süreçte veya her durumda altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket eylemi bugünlerde de devam ediyor. 'Bu fiyattan altın alınır mı' sorusuna biraz daha beklenmeli... Ancak satış tarafında olmak isteyen yatırımcıların ise 165 TL seviyelerini kontrol etmelerini tavsiye edebiliriz." şeklinde değerlendirdi.

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