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Benzine 10 günde ikinci zam geldi

08.11.2017 - 10:00

Benzin fiyatlarına 13 kuruş zam geliyor. En son 31 Ekim itibarıyla benzin fiyatlarına 12 kuruş zam gelmişti.

Dün benzin fiyatlarında yapılacağı duyurulan zammın tutarı bugün belli oldu. PÜİS'ten yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 9 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir." denildi.

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Petrol ve dolarda yaşanan hareketlilik nedeniyle 30 Ekim'de benzine 12 kuruş, motorine de 18 kuruş zam yapılmıştı.


Etiketler

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  • zam oranları
  • püis
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