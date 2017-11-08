1200 banka hesabı donduruldu

Suudi Arabistan'da 'yolsuzlukla mücadele' operasyonları kapsamında en az bin 200 banka hesabının dondurulduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan'da yolsuzlukla mücadele komitesinin aralarında 11 prens, dört bakan ve onlarca eski bakanın da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına alması sonrasında, Suudi bankaların aralarında şirket ve kişisel hesapların olduğu en az bin 200 hesabı dondurduğu bildirildi.

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DW'de yer alan ve Reuters'ın bankacı ve hukukçulara dayandırdığı haberine göre; bu sayı giderek artıyor. Hesabı dondurulanlar arasında farklı sektörlerden halka açık olan ve olmayan şirketlerin de bulunduğu bildirildi.

Hesabı dondurulacakların listesinin Merkez Bankası tarafından sürekli güncellendiği aktarıldı.

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