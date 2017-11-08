Dolar ne kadar? ( 08 Kasım dolar fiyatları )

Yaşanan gelişmelerle geçtiğimiz gün 3.82 seviyesine kadar gerileyen dolar kuru, 3.9010 seviyesini görerek 10 ayın zirvesine ulaştı. Euro/TL ise 4.5240 ile tarihi rekoru kırdı. Dolar fiyatları şu dakikalarda 3.89 seviyelerinde işlem görürken, euro/TL 4.51 seviyelerinde hareket ediyor.

Şenay Zeren

Merkez Bankası'nın hamleleri ve ABD ile Türkiye arasındaki vize krizinde yaşanan iyimser gelişmelerle 3.82 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, yeniden yükselişe geçti. Dolar kuru 27 Ocak'tan beri en yüksek seviyesi olan 3.9010'ı görerek yaklaşık 10 ayın zirvesine ulaşmış oldu. Dolar/TL saat 14.51 itibarıyla 3.8920 seviyesinde işlem gördü. Piyasalar, Türkiye-ABD ilişkilerine odaklanırken; yarın yapılacak olan Başbakan Binali Yıldırım ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ın görüşmesini bekliyor.

EURO TARİHİ REKOR KIRDI

Euro/TL 4.5240 ile tarihi zirvesini yeniledi. Euro şu dakikalarda 4.5177 seviyesinde hareket etti.

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DOLARDA YENİ TARİHİ REKOR GELİR Mİ?

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, Dolar/TL kuru, 27 Ocak tarihinden bu yana görmediği 3.90 direncini bugün test etti. Bilindiği üzere, kur 2017 Ocak tarihinde rekor seviyelerini tazelerken, 3.9415 ile tarihi rekorunu kırmıştı. Kurda yeniden 3.90 seviyesi görülünce yeni bir rekora mı gidiyor algısı oluşmuş durumda. Aslında, büyük bir hareket olduğunu söyleyemeyiz" dedi.

Dolar/TL kurunun bugün 3.8686 ile en düşük seviyesini test ettiğini ve yukarı yönde gitme isteği içerisinde olduğunu belirten Karadağ, "Teknik açıdan bu tepkinin olduğunu söylemek mümkün. Genel görünümde, kur 3.85 seviyesinin üzerindeki ısrarcı seyrini korumaya devam ettiği müddetçe geri çekilmeler sınırlı kalabilir ve yukarı yönde tepki vermek isteyebilir" şeklinde ekledi.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ şunları ekledi:

"Dış piyasada, Dolar biraz temkinli dolayısıyla bu açıdan şanslıyız. Güçlü Dolar algısını konuşmuyoruz. Şimdilik, gelişmekte olan ülke piyasalarında çok ciddi bozulmalar yok. Bu durum, kurun 3.90 seviyesinin üzerine yerleşmesini zorlaştırıyor. Ancak, şunu da belirtmek isterim, son günlerde USD/TL kurunun hareketini sadece TL’ye bağlamak yanlış olur. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde, Güney Afrika Randı, Brezilya Reali ve Rus Rublesi gibi majör para birimleri de oldukça huzursuz. Sepette bunlarında negatif ayrışıyor olması TL üzerinde de baskı yaratıyor. Dolayısıyla, kur zaman zaman yukarı yönde tepki vermek istiyor.

İç piyasada da, Başbakan Binali Yıldırım’ın ABD ziyareti ön planda. Yarın, ABD Başkan Yardımcısıyla görüşme yapması bekleniyor. Binali Yıldırım’ın ziyareti oldukça kritik ve ne gibi sonuçların alınacağı tahmin edilemediği için bu durum TL’yi baskı altında bırakıyor. Ancak, vize krizi sona erse bile TL’de değerlenmelerin kısa süreli olacağını söyleyebilirim çünkü Türkiye’ye yönelik risk algısının her geçen gün artıyor olması TL’yi rahatsız ediyor ve güçlenmesini zorlaştırıyor. Dolayısıyla, bu koşullar altında USD/TL kurunun 3.80 seviyesinin altında güçlü seyretmesini beklemeyebiliriz. Kur, bugün 3.90 direncini zorlamaya devam edecek gibi duruyor ve zaman zaman bu seviyenin üzerine doğru hamleler bile görebiliriz. Önemli olan, bu seviyenin üzerinde uzun vadede kalıp kalmayacağı olacaktır. Bu noktada, şuna dikkat etmek gerekir. USD/TL kurunda rekor seviyelerin üzerine doğru hamleler oluşursa bu durumda TCMB piyasada kendini göstermek isteyebilir."

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