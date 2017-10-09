"Olağanüstü adımlar atılabilir"

OPEC Genel Sekreteri Barkindo, piyasada istikrarın sürdürülebilmesi için olağanüstü adımların atılmasının gerekebileceğini belirtti.

OPEC Genel Sekreteri Mohammad Barkindo, Petrol üreticilerinin, piyasadaki toparlanmayı 2018'de de sürdürebilmek için daha fazla adım atmalarının gerekebileceğine rağmen, arz fazlası olan piyasayı yeniden dengeye kavuşturmada başarılı olduklarını belirtti.

Barkindo, Pazar günü Yeni Delhi'de yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan ve Rusya'nın, OPEC ve diğer büyük üreticiler arasındaki Petrol üretimi kısıtlaması anlaşmasının geleceğine ilişkin müzakerelere liderlik ettiklerini belirtti. Anlaşma, Mart ayında sone erecek ve üreticiler, anlaşmanın süresini uzatmak üzerine görüşüyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Hindistan Petrol Bakanı Dharmendra Pradhan'la yaptığı görüşmenin ardından, Barkindo, "İlk olarak yeniden dengeye kavuşma sürecinin başlamasına ilişkin artan bir fikir birliği mevcut" dedi ve "İkinci olarak ise, istikrarı gelecek yılda da sürdürmek için bazı olağanüstü tedbirlerin alınabileceği konusunda da fikir birliği var" ifadesini kullandı. Barkindo, bu tedbirler hakkında detay vermedi.

Dünyadaki petrolün yarısından fazlasının göstergesi olan Brent petrolü, Singapur saatiyle 11:50'de varil başına 55.68 dolarda fazla değişmedi. Petrol fiyatları, geçtiğimiz hafta yüzde 3.3 düşerek Haziran'dan bu yana olan en büyük haftalık düşüşünü sergiledi ve yıl boyunca yaklaşık yüzde 2 düştü.

Etiketler