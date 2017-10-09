‹ Önceki Haber Merkez Bankası'ndan 'dolar' açıklaması Merkez Bankası'ndan 'dolar' açıklaması

Faizlerde 'vize gerilimi' sıçrayışı

09.10.2017 - 11:43

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi ABD ile vize gerilimi ardından yükseldi.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizinde ABD ve Türkiye'nin vize vermeyi karşılıklı askıya alması ardından bu sabah Cuma kapanışa göre 29 baz puana ulaşan yükseliş yaşandı.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 11.07, valörde son işlemde ise yüzde 11.09 seviyesindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvil faizi bu sabah yüzde 11.26 seviyesinde açıldıktan sonra yüzde 11.38'e kadar yükseldi. Söz konusu tahvil saat 1142'de yüzde 11.33 seviyesinden işlem görüyor.

##$HABER_1441160$##

ABD'nin İstanbul konsolosluğundaki bir çalışanın geçen hafta devam eden bir "FETÖ" soruşturması kapsamında tutuklanmasının neden olduğu krizin ardından, ABD dün gece Türkiye'deki tüm diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığını açıkladı.

Türkiye ise karşılık olarak ABD'deki misyonlarında ve sınırda ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini askıya aldı.

ABD'nin İstanbul başkonsolosluğunda çalışan Metin Topuz adlı yerel çalışan geçen hafta devam eden bir FETÖ soruşturması kapsamında once gözaltına alınmış, ardından da çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

Cuma günü spot kapanışta yüzde 11.95, valörde son işlemde yüzde 12 seviyesinde olan iki yıllık gösterge tahvilde ise ortalama bileşik faiz aynı saatte yüzde 12.21 seviyesinde.


‹ Önceki Haber Merkez Bankası'ndan 'dolar' açıklaması Merkez Bankası'ndan 'dolar' açıklaması
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
100.405 Değişim: -3,58% Hacim : 2.532 Mio.TL Son veri saati : 11:38
Düşük 99.210 09.10.2017 Yüksek 100.676
Açılış: 100.324
3,6982 Değişim: 2,29%
Düşük 3,6421 09.10.2017 Yüksek 3,7923
Açılış: 3,64205
4,3413 Değişim: 2,38%
Düşük 4,2710 09.10.2017 Yüksek 4,4887
Açılış: 4,271
152,39 Değişim: 2,67%
Düşük 149,52 09.10.2017 Yüksek 155,69
Açılış: 149,52
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.