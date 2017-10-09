"Dolarda 3.35 TL hedefimiz artık gerçekçi değil"

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Matys, "Dolar/TL'de 3.35 olan yıl sonu hedefimiz artık gerçekçi görünmüyor" dedi.

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, son ABD-Türkiye geriliminin etkilerini değerlendirdi. Bir gecede TL'nin ciddi anlamda değer kaybettiğini hatırlatan Matys önümüzdeki birkaç günde her iki cepheden gelecek yorumların hayati önem taşıyacağını söyledi.

Piyasaların belirsizliği sevmediğini ve belirsizliklerin arttığını ifade eden Matys dolarda Eylül ayı itibariyle algının düzelmeye başladığını ve doların sadece TL'ye karşı değil, diğer gelişen ülke paralarına karşı da değerlendiğini hatırlattı.

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"ÇIKMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN DEĞİL"

Daha önce kurda yıl sonu itibariyle 3.35 seviyesini hedeflediklerini belirten uzman "Ama Dolar/TL 'de yıl sonu hedefimiz artık gerçekçi görünmüyor ve bunun güncellenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Matys MB'den faiz artışı olmasa da MB'nin sıkı para politikasını sürdüreceğini belirtti. Matys "carry trade hala cazip. Türk ekonomisinin durumu iyi. Evet sorunlar var ama önce yetkililerin yorumlarını izleyelim...Şu an Türkiye'den çıklmak için doğru zaman değil" değerlendirmesini yaptı.

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