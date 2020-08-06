‹ Önceki Haber Zynga, yerli oyun şirketi Rollic'i satın aldı Zynga, yerli oyun şirketi Rollic'i satın aldı Sonraki Haber › Küresel gıda fiyatları temmuzda arttı Küresel gıda fiyatları temmuzda arttı

Gümüş fiyatları ne kadar, gram gümüş, ons gümüş, 6 Ağustos gümüş fiyatları

06.08.2020 - 13:55 | Son Güncelleme :
Gümüş fiyatları ne kadar, gram gümüş, ons gümüş, 6 Ağustos gümüş fiyatları

Gümüş fiyatı, yatırımcıların güvenli limanlara artan talebinin etkisiyle 7 yılın zirvesini görürken, şu dakikalarda zirveye yakın hareketini sürdürüyor.

Yılbaşından bu yana güçlü bir performans gösteren gümüş yaklaşık yüzde 50 oranında kazandırırken; bugün en yüksek 28.45 dolara kadar yükselerek 29 Mart 2013 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Gümüşün ons fiyatı, bugün içerisinde en düşük ise 26.80 doları görürken; saat 15.30 itibarıyla ise yüzde 4.60 oranına yükselişle 28.10 seviyesinden işlem gördü. Gram gümüş ise şu dakikalarda yüzde 7.40 oranında yükselişle 6.56 liradan işlem görüyor.

##$HABER_1463646$##

Ons gümüş tarihi zirvesini 25 Nisan 2011 tarihinde 49.81 dolara yükselerek görmüştü.

Analistler, Covid-19 pandemisi endişe kaynağı olarak kalmaya devam ettikçe değerli metallerin iyimserliğini koruyacağını belirtiyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.034 Değişim: -5,26% Hacim : 23.549 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.034 06.08.2020 Yüksek 1.094
Açılış: 1.091
7,2597 Değişim: 0,43%
Düşük 7,2144 07.08.2020 Yüksek 7,2640
Açılış: 7,2286
8,6203 Değişim: 0,09%
Düşük 8,5597 07.08.2020 Yüksek 8,6358
Açılış: 8,6124
483,28 Değişim: 0,80%
Düşük 478,68 07.08.2020 Yüksek 483,84
Açılış: 479,43
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.