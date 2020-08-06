Gümüş fiyatları ne kadar, gram gümüş, ons gümüş, 6 Ağustos gümüş fiyatları

Gümüş fiyatı, yatırımcıların güvenli limanlara artan talebinin etkisiyle 7 yılın zirvesini görürken, şu dakikalarda zirveye yakın hareketini sürdürüyor.

Yılbaşından bu yana güçlü bir performans gösteren gümüş yaklaşık yüzde 50 oranında kazandırırken; bugün en yüksek 28.45 dolara kadar yükselerek 29 Mart 2013 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Gümüşün ons fiyatı, bugün içerisinde en düşük ise 26.80 doları görürken; saat 15.30 itibarıyla ise yüzde 4.60 oranına yükselişle 28.10 seviyesinden işlem gördü. Gram gümüş ise şu dakikalarda yüzde 7.40 oranında yükselişle 6.56 liradan işlem görüyor.

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Ons gümüş tarihi zirvesini 25 Nisan 2011 tarihinde 49.81 dolara yükselerek görmüştü.

Analistler, Covid-19 pandemisi endişe kaynağı olarak kalmaya devam ettikçe değerli metallerin iyimserliğini koruyacağını belirtiyor.

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