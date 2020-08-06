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Zynga, yerli oyun şirketi Rollic'i satın aldı

06.08.2020 - 12:49
Zynga, yerli oyun şirketi Rollic'i satın aldı | Teknoloji Haberleri

Geçtiğimiz aylarda Peak Games'i 1.8 milyar dolara satın alan Zynga, bu kez gözünü Türkiye'de başka bir oyun üreticisi olan Rollic'e çevirdi. İstanbul merkezli mobil oyun firması Rollic Games, 168 milyon dolara ABD'li Zynga'ya resmen satıldı.

hurriyet.com.tr'nin haberine göre; Zynga'nın 1.8 milyar dolara Peak Games'i satın alması dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük ses getirmiş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; "İlk Türk unicorn yani 'Turcorn' hayırlı olsun. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi açısından çok önemli bir gelişme." açıklamasında bulunmuştu.

Bu sözlerin üzerinden iki ay geçti ve şimdi de Zynga'nın bir başka yerli oyun üreticisi olan Rollic'i satın aldı. Rollic'in yüzde 80 hissesini 168 milyon dolar karşılığında satın alan Zynga'nın Rollic'i alması elbette 'tesadüf' değil.

Rollic, son 3 ay içinde ABD ve dünya listelerinde en çok indirilen oyun sıralamasında 3 farklı oyun ile girmiş ve dünya devlerinin ilgisini üzerine çekmeyi başarmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Zynga, Rollic'in yüzde 80'ine 168 milyon dolar ödeyeceğini dile getirirken, kalan %20 hissesini de önümüzdeki 3 yıl içindeki karlılığına bağlı hesaplanacak değerlemeye göre satın alacağını kaydetti. Bu hesapla şirketin toplam değerinin 210 milyon dolar olduğunu da söylemek gerekiyor.

Bu satın alımlarla beraber Zynga da piyasadaki gücünü artırıyor. Öyle ki, Peak Games'i satın aldığını duyuran Zynga'nın hisseleri 7 dolar civarında seyrederken satın almanın resmen duyurulduğu gün 9.66 dolara yükselmişti. Nasdaq'da halka açık olan Zynga'nın şirket değeri bugün 10.8 milyar doları buluyor.

DEVAMI GELECEK

Türkiye’de kurulan ve kurulacak olan oyun şirketleri, rekor satışlar sebebiyle, yabancı şirketlerin daha çok ilgisini çekmeye başlıyor. Böylece Türkiye’ye yapılan yatırımların da ciddi oranda artması bekleniyor. Peak Games'in ardından Rollic'in de çok geçmeden satılması bunun güçlü bir göstergesi.

VARANK TEBRİK ETTİ

Rollic'in satın alınmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından paylaştığımız tweet'i retweet etti ve "Sermayesi akıl ve inovasyon olan genç girişimlerimiz global oyun pazarında başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor." diyerek ekibi tebrik etti.


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