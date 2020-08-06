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ING Group'un karı yüzde 73 geriledi

06.08.2020 - 12:40
ING Group'un karı yüzde 73 geriledi | Ekonomi Haberleri

ING'nin ikinci çeyrekte vergi öncesi karı yüzde 73 düşüşle 542 milyon Euro oldu.

Hollanda'nın en büyük finans grubu ING Group'un ikinci çeyrekte vergi öncesi kârı, koronavirüs salgını sürecinde artan karşılıkların da etkisiyle yüzde 73 düşüşle 542 milyon Euro oldu.

Grup koronavirüs salgını nedeniyle 1.34 milyar Euroluk sorunlu kredi provizyonu kaydetti.

Refinitiv anketine katılan ekonomistler şirketin 625 milyon Euro vergi öncesi kârı açıklayacağını tahmin ediyorlardı.

Geçen sene aynı dönemde ING 2 milyar Euro vergi öncesi kâr açıklarken, provizyonlar ise 209 milyon Euro seviyesindeydi.


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