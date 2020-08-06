‹ Önceki Haber Gümüş fiyatı 7 yılın zirvesinde! Gümüş fiyatı 7 yılın zirvesinde! Sonraki Haber › Otomotiv endüstrisi 2.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi Otomotiv endüstrisi 2.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi

Küresel gıda fiyatları temmuzda arttı

06.08.2020 - 14:16
Küresel gıda fiyatları temmuzda arttı | Ekonomi Haberleri

Küresel gıda fiyat endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1 artarak 94,2 değerine ulaştı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, bitkisel yağ fiyat endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 7,6 artarak son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Tereyağı ve peynirden süt tozuna kadar tüm ürünlerde fiyatlar yükselirken, süt ürünleri fiyat endeksi de aylık yüzde 3,5 artış kaydetti. Tahıl fiyat endeksi ise hazirana göre fazla değişim göstermedi.

Brezilya'dan gelen güçlü şeker kamışı kırma rakamları fiyat artışlarını nispeten yavaşlatırken, şiddetli kuraklık nedeniyle Tayland'da yükselen enerji fiyatları nedeniyle daha düşük şeker üretimi beklentileri şeker fiyat endeksinde yüzde 1,4'lük artışa neden oldu.

##$HABER_1463658$##

Et fiyat endeksi ise temmuzda aylık bazda yüzde 1,8, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 9,2 düştü. Ana ihracat bölgelerinde yeni tip koronavirüs salgınının etkilerinden dolayı sektörde yaşanan aksamalara rağmen küresel ithalat talep hacminin ihracatın altında kalması, domuz ve sığır eti fiyatlarını düşürdü.

Brezilya'da yüksek yem maliyetleri ve gelecekteki talebe ilişkin endişelerin tetiklediği üretim kesintilerinin etkisiyle kümes hayvanı eti fiyatları yükseldi.

Böylelikle küresel gıda fiyat endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,2, yıllık bazda da yüzde 1 artarak ortalama 94,2 puan oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.034 Değişim: -5,26% Hacim : 23.549 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.034 06.08.2020 Yüksek 1.094
Açılış: 1.091
7,2598 Değişim: 0,43%
Düşük 7,2144 07.08.2020 Yüksek 7,2640
Açılış: 7,2286
8,6192 Değişim: 0,08%
Düşük 8,5597 07.08.2020 Yüksek 8,6358
Açılış: 8,6124
483,28 Değişim: 0,80%
Düşük 478,68 07.08.2020 Yüksek 483,84
Açılış: 479,43
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.