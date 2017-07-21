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Brent petrol 49 dolarda seyrediyor

21.07.2017 - 10:06 | Son Güncelleme : 21.07.2017 - 11:46

Brent petrolün varil fiyatı, 24 Temmuz'da yapılması beklenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı öncesi 49 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün 49,62 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 50,17 doları görmüştü. Bu sabah 49,29 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.28 itibarıyla yüzde 0,04 azalarak 49,27 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 46,91 dolardan alıcı buldu. 

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında veri akışının sakin olacağını, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in yapması beklenen Türkiye değerlendirmesinin piyasalar açısından önemli olduğunu belirtti. 

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Bugün, küresel petrol piyasalarında Baker Hughes şirketinin ABD'de petrol kuyu sayısını açıklaması bekleniyor. 

OPEC üyeleri ve OPEC dışı ülkelerin enerji bakanlarının 24 Temmuz Pazartesi, Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede ülkelerin piyasa koşulları ve petrol fiyatlarını desteklemek için atılması gereken adımlara ilişkin kararlar alacağı öngörülüyor. 

Brent petrolde teknik olarak 49,37 ile 49,40 dolar aralığının direnç, 49,23 ile 49,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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