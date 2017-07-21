"Tarihin en önemli artışı yakalanacak"

Zeybekci, temmuz ayında Türkiye ihracat tarihinin en önemli artış oranının yakalanacağını kaydetti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yazılı açıklamasında, TÜSİAD'a yaptığı basına kapalı ziyarette, Türkiye ekonomisinin genel görünümüyle yıl sonu beklenti ve hedefleri hakkında katılımcıları bilgilendirdiğini ifade etti.

Temmuz ayında Türkiye ihracat tarihinin en önemli artış oranının yakalanacağını ve 2017 yılı ihracat büyüme hedefinin ise yüzde 11 olduğunu belirten Zeybekci, Türk Eximbank'ı ihracata sağlanan finansman desteği açısından dünyada bir numaraya taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Zeybekci, Eximbank'ın 2016 yıl sonunda yüzde 40,7 olan toplam ihracat kredileri içindeki payının en az yüzde 42'ye yükseltileceğini vurgulayarak, hükümet olarak iş ve ekonomi çevreleriyle aynı konulara odaklandıklarını, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve yeni nesil teknolojiler gibi alanlarda yoğun şekilde çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile yatırım projelerinin her birinin kendine özgü özelliklerini ve farklı destek ihtiyaçlarını göz önüne aldıklarını, her projenin kendi yapısına uygun teşviklerden faydalanabileceği esnek bir modeli uygulamaya koyduklarını aktaran Zeybekci, Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nin Türkiye'nin kendi devlerini yaratma projesi olduğunun altını çizdi.

Zeybekci, bu yıl sonu itibarıyla yatırıma davet edilen projelerin toplam tutarının 60 milyar liraya ulaşacağına dikkati çekerek, Avrupa Birliğinin, Türkiye'nin halihazırda en önemli ekonomik ortağı olduğuna değindi.

1996 yılında AB ile Türkiye arasında yürürlüğe giren Gümrük Birliğinin günümüz şartları doğrultusunda güncellenmesi ihtiyacının ortaya çıktığını anımsatan Zeybekci, AB ile Türkiye'nin menfaatleri ve çağın gereklerini dikkate alarak kamu alımları, hizmetler, tarım ve e-ticaretin dahil edileceği bir Gümrük Birliği oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Etiketler