Çeyrek altın ne kadar? ( 21 Temmuz altın fiyatları )

Altının ons fiyatı 3 haftanın zirvesinde işlem görürken, çeyrek altın 232 liradan alıcı buldu.

Altın fiyatları, dolardaki değer kaybı ve ABD'deki siyasi belirsizliğin etkisiyle bugün yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesinde yatay seyrederken, artda artda ikinci haftayı da haftalık bazda kazanımla kapatmaya hazırlanıyor.

Uzmanlar altın fiyatlarının ABD Başkanı Donald Trump'in seçim döneminde Rusya'dan yardım alması konusundaki soruşturmalarla ilgili artan siyasi endişelerden destek bulduğunu belirtti.

Spot altının ons fiyatı dün 1,247.48 dolar ile 3 haftanın en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün 0.1 yükselişle 1,245.01 dolarda bulunuyor.

ABD'nin Ağustos teslimatı için altının vadeli fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1,244.79 dolarda bulunuyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Gram altın hafif yükselişle 141 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,46 yükselişle 232 lira sınırında işlem görürken, cumhuriyet altını 948 liradan alıcı buldu.

Etiketler