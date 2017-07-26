Bakır fiyatları 2 yılın zirvesinde

Bakır fiyatları, Çin'deki talebin küresel bir darlık oluşturacağı yönündeki beklentilerin etkisiyle iki yıldan uzun bir sürenin zirvesine çıktı.

Bakır fiyatları, iki yıldan uzun bir sürenin zirvesine çıktı. Glencore Plc gibi üreticilerin hisseleri yükseldi. Çin'deki talebin küresel bir darlık oluşturacağı beklentileri ve Çin'in metaller dahil olmak üzere atık ithalatının azaltılması yönündeki planları, üretici hisselerinin yükselmesinde etkili oldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Bakırda, Londra Metal Borsası'nda işlem gören üç ay vadeli gösterge kontratlar, yüzde 2.6 yükselerek 6,386 dolar seviyesinden (Mayıs 2015'ten beri en yüksek) işlem görmesinin ardından Şanghay saatiyle 13:48'de 6,381.50 dolar oldu. Salı günü yüzde 3.3 yükselen kırmızı metal, kazançlarını dördüncü güne taşıdı. Hong Kong'da işlem gören Glencore hisseleri yüzde 4.3 değer kazandı.

Etiketler