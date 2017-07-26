Çeyrek altın ne kadar? ( 26 Temmuz altın fiyatları )

Altın fiyatları, kritik açıklamalar öncesi yatay seyrederken, çeyrek altın 234 liradan alıcı buluyor.
Altın fiyatları, ABD para politikası sıkılaştırılması konusunda ipuçları verecek Fed açıklaması öncesinde yatay seyrediyor. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1,246.94 dolarda bulunuyor.
ABD altının Ağustos teslimatı için vadeli fiyatı yüzde 0.5 düşüşle 1,246.30 dolarda bulunuyor.
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı 143 lira seviyesinde işlem görürken; çeyrek altın 234 liradan, cumhuriyet altını ise 964 liradan alıcı buldu.