ABD'ye 3 büyük tesis kuracak

ABD Başkanı Trump, Apple CEO'su Cook'un ABD'de 3 büyük imalat tesisi kuracaklarını kendisine ilettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Apple CEO'su Tim Cook'ın kendisine ABD'de 3 büyük imalat tesisi kuracaklarını söylediğini bildirdi. WSJ'ye konuşan Trump, "Cook, Aplle'nin 3 büyük tesis, güzel tesisler kuracağı sözünü verdi" dedi. Trump, tesislerin ne zaman veya nereye kurulacağı konusunda bilgi vermedi.

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Apple, Trump'ın açıklamalarına ilişkin yorum yapmadı.

Trump, yurt dışındaki dev ABD'li şirketleri ülkeye yatırım yapmaları konusunda sıkıştırıyordu. Donald Trump, şirketlerin yatırım yapmaması durumunda vergi ile karşı karşıya kalacakları tehdidinde bulunmuştu.

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