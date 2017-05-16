Zorlu, Toshiba'dan vazgeçmedi

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zorlu, Toshiba ile satın alma görüşmelerinin devam ettiğini açıkladı.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Toshiba ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Bloomberg'den Kerim Karakaya'ya konuşan Zorlu, Toshiba'nın bir dünya markası olduğunu ve grubun üretimini artıracağını belirtti.

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Zorlu, Vestel'in yılı yüzde 10-15 büyüme ile kapatmayı ve yeni yatırımların vereceği destekle 2019 yılına kadar ihracatını 3 milyar dolara çıkartmayı hedeflediğini söyledi. Enerji yatırımları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Zorlu, grubun jeotermal enerjiye 2,5 milyar dolar daha yatırım yapacağını, böylelikle kapasiteyi 2020 yılında 500 MW'a yükselteceğini ifade etti.

Pakistan'da güneş enerjisine 300 milyon dolar yatırım yapmayı planladıklarını anlatan Ahmet Nazif Zorlu, 2019'da Türkiye'de güneş panelleri üretmeyi hedeflediklerini, üretiminin yüzde 50'sini de ihraç edeceklerini belirtti.

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