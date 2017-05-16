Mart ayında nakit krediler arttı

Mart ayında nakit krediler yüzde 22 oranında arttı. Bu artışta gerçek kişilere kullandırılan kredilerdeki yüzde 13,5'luk artış etkili oldu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi Üyesi kuruluşları tarafından kullandırılan nakit krediler 2017 Mart dönemi itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 1 trilyon 945 milyar TL oldu. Bir önceki aya göre ise yüzde 2,3 seviyesinde artış gerçekleşmişti.

TBB'nin raporuna göre, nakit kredilerin 1.850 milyar TL’lik bölümü bankalar, 42 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 28 milyar TL’si finansman şirketleri ve 25 milyar TL’si faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

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Tasfiye olunacak alacaklar 2017 Mart itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 71 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacaklar oranı ise yüzde 3,3'ten yüzde 3,5 seviyesine yükseldi.

2017 Mart dönemi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar oranı finansman şirketlerinde yüzde 3,2, bankalarda yüzde 3,4, faktoring şirketlerinde yüzde 5,9 ve finansal kiralama şirketlerinde yüzde 6,4 şeklinde gerçekleşti.

RİSK RAPORUNUN AYRINTILARI ŞU ŞEKİLDE:

"Ticari nitelikli kredilerin toplam içindeki payı 1,8 puan arttı. Tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan ticari kredilerin toplam nakit krediler içindeki payı 2017 Mart dönemi itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puan artarak yüzde 75,8 olmuştur. İmalat sanayi yüzde 25,7 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü toptan perakende ticaret (yüzde 17,7) ve inşaat sektörü (yüzde 11,8) takip etmiştir.

Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları sektörü bir yıl içerisinde en fazla büyüyen sektör olmuştur (yüzde 37,6). Ticari krediler içinde en yüksek paya sahip imalat sanayine sağlanan krediler son bir yıl içerisinde yüzde 19 artmıştır.

2017 Mart dönemi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar oranının en yüksek olduğu sektör yüzde 4,8 ile Toptan ve Perakende sektörü olmuştur. En büyük 3 sektör aynı zamanda tasfiye olunacak alacaklar oranının en yüksek olduğu 3 sektördür. Tasfiye olunacak alacaklar tutarının 2017 Mart döneminde en fazla arttığı sektör ise yüzde 46,3 ile Taşımacılık, Depolama, Haberleşme sektörü olmuştur.

Gerçek kişilere kullandırılan krediler yüzde 13,5 artış gösterdi

BİREYSEL NİTELİKLİ KREDİ VE KREDİ KARTLARI TOPLAM HACMİ 471 MİLYAR TL OLDU.

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları 2017 Mart dönemi itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 oranında artarak 471 milyar TL olmuştur. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 18,1 ile konut kredilerinde gerçekleşmiştir. Tüm bireysel nitelikli ürünler toplamda bir önceki aya göre yüzde 1,9 artış gösterirken, konut kredileri de yüzde 2,7 oranında artmıştır.

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin yüzde 38,5’ini konut kredileri, yüzde 17,5'ini kredi kartları, yüzde 6,5'ini taşıt kredileri ve yüzde 37,5'ini diğer ihtiyaç kredileri oluşturmuştur.

Bireysel nitelikli krediler toplam tasfiye olunacak alacaklar tutarı bir yıl içerisinde yüzde 21,6 artarak 22 milyar TL olmuştur. Aynı dönemdeki tasfiye olunacak alacaklar oranı ise yüzde 4,2'den yüzde 4,5 seviyesine yükselmiştir.

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartı müşterilerinin (takipteki krediler hariç) sayısı 28,5 milyon oldu.

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,5 milyon artarak 28,5 milyon kişi olurken, ortalama kredi miktarı ise 16,5 bin TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

BİREYSEL NİTELİKLİ KREDİ VE KREDİ KARTLARININ TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 24.2 OLDU

Gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam hacminin toplam krediler içindeki payı 2017 Mart dönemi itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 1,8 puan azalarak yüzde 24,2 seviyesine gerilemiştir."

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