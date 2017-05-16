Swapta limit etkisi sürüyor

Merkez Bankası`nın dün gündeme gelen swap ihalesine yönelik limit uygulamasının ardından bankaların talebinde düşüş eğilimi görülüyor.

Merkez Bankası'nın döviz depo ihale tutarını sınırlaması kararının ardından bu ihalelere gelen talep ikinci günde de düşük kalmaya devam etti. Bugün açılan ihaleye 4,64 milyar dolar teklif geldi.

Cuma günü 10,25 milyar dolar ile tutarın 8 katına kadar yükselen talep, limit düzenlemesinin gerçekleştiği Pazartesi günü 4,55 milyar dolar seviyesine kadar gerilemişti.

Merkez Bankası (TCMB) düzenlediği döviz depo ihalelerine ihale tutarının sekiz katına varan rekor talepler gelmesi ardından Cuma günü bankalara gönderdiği bir yazı ile Pazartesi gününden itibaren ihalede teklif tutarını toplam ihale tutarının yüzde 30'u ile sınırlamıştı.

DNG Danışmanlık Stratejisti Fatih Keresteci Merkez Bankası'nın TL depo karşılığı döviz depo ihalesine sınır getirme kararının imaj ile ilgili bir önlem olduğunu belirtti.

Bloomberg HT'ye yaptığı değerlendirmede Keresteci, "Bankacılık sektörü açısından piyasada bu işlemi yapmak yerine Merkez Bankası'na götürüp TL'yi vererek 1 puanın üzerinde bir getiri imkanı vardı, o da swap ihalelerine olan teklif miktarını 10 milyar dolar civarı bir yere getirmişti. Teklifin buraya gelmesi reel anlamda çok bir şey ifade etmese de görüntü anlamında soru işareti yaratıyordu. Eğer bu limit getirilmeseydi 1.25 milyar dolarlık ihaleye yaklaşık 12 milyar dolar teklif geldiğini görebilirdik. Kırılganlık arttığı zaman tersten yorumlanabilir, bankacılık sektörünün 10 milyar dolar Döviz talebi var diye algılanabilirdi. Merkez Bankası ileride doğabilecek yanlış algılamayı ortadan kaldırmak için bunu yaptı. Bu, şeklen yapılan bir karar o yüzden de piyasada da çok etkisi olmadı" yorumunu yaptı.

LONDRA'DAKİ SWAP FAİZİNDE DEĞİŞİM YOK

Diğer taraftan daha önce BusinessHT'ye konuşan kaynakların, arbitraj imkanı sağlayarak yüksek talep getirdiğine işaret ettikleri TCMB'ye göre düşük kalan Londra swap faizi yüzde 11,50'lerde yatay seyrini sürdürüyor. Bu da piyasada daha önceki dinamiklerin değişmediğini, limit uygulamasının etkili olduğunu yansıtıyor.

Kaynaklar, daha önce, Londra'daki TL faizi düşük kalırken TCMB'nin kendi oluşturduğu swap piyasasındaki faizin yüksek kalmasıyla talebin buraya yöneldiğine dikkat çekerken ayrıca kamu bankaları tarafındaki talebe işaret etmişlerdi.

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