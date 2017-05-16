Banka Asya santralleri satışa çıkarıldı

TMSF, Bank Asya mülkiyetinde bulunan Afyon-Çay ve Bilecik-Pazaryeri Doğal Gaz-Elektrik Çevrim Santrali'ni satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Asya Katılım Bankası AŞ mülkiyetinde bulunan Afyon-Çay ve Bilecik-Pazaryeri Doğal Gaz-Elektrik Çevrim Santrali'ni satışa çıkardı. TMSF'nin internet sitesinde yer alan satış ilanına göre, teklifler en geç 26 Mayıs saat 15.00'e kadar bankanın genel müdürlüğüne teslim edilecek.

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Afyon'un Çay ilçesinde, 43 bin 460 metrekare arsa niteliğindeki tam hisseli taşınmaz üzerinde bulunan doğal gaz-elektrik çevrim santralinin makine ve teçhizatlarıyla birlikte tamamı 68 milyon lira, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 45 bin 433 metrekare arsa niteliğindeki tam hisseli taşınmaz üzerinde bulunan doğal gaz-elektrik çevrim santralinin makine ve teçhizatlarıyla birlikte tamamı da 57 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Alınan teklifler, 26 Mayıs saat 16.00'da Bank Asya'nın Ümraniye'deki Genel Müdürlüğü'nde açılacak.

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