Zeybekci'den önemli 'OHAL' açıklaması

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "OHAL'i gerektiren gerekçeler ortadan kalktığında Türkiye derhal OHAL'den çıkmalı; her yerde söylüyoruz bunu" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Olağanüstü hali (OHAL) gerektiren gerekçeler ortadan kalktığında Türkiye derhal OHAL'den çıkmalı; her yerde söylüyoruz bunu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Başbakanımız Yıldırım da AK Parti de MHP de böyle söylüyor, akıl böyle söylüyor" dedi.

Zeybekci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) 73. Genel Kurul kapsamında düzenlenen "Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni"ne katıldı.

Törendeki konuşmasında, siyasetin en güvenilen kurum olması gerektiğine işaret eden Zeybekci, "Siyasetçi bilmediği şeyleri konuşmamalı, bilmiyorum diyebilmeli. Yoksa, sözlerini hiçbir tabana, bilimsel gerçeğe, realiteye dayandırmadan konuştunuz mu, birisi gelir size der ki üstadın sözüyle, 'Suskunluğumuz acizliğimizden değildir, her söze verilecek bir cevabımız vardır ama önce lafa bakarız laf mı diye, sonra bir de adama bakarız adam mı diye." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, Başbakan Binali Yıldırım ile Gürcistan'dan yeni döndüklerini hatırlattı.

Bir milyar doların üzerinde ticaret fazlası verilen Gürcistan ile serbest ticaret anlaşmasını genişletmek üzere çok önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Zeybekci, "Gürcistan ile sadece sanayi ürünlerinde dahil olan serbest ticaret anlaşmasını hizmetler, kamu alımları, gıda, tarım ve elektronik ticareti de kapsayacak şekilde genişletmek üzere çok önemli bir anlaşma imzaladık. İnşallah 2017 sonuna kadar da bunu tamamlayacağız." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine de değinen Zeybekci, "Osmanlı ile ilgili birkaç önemli bilgiyi de düzeltmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti 15. değil 16. Türk devletidir. Bu devlet, tarihi boyunca asla ve asla esareti olmayan bir millettir. Bu millet gerektiğinde devlet kurmayı da dünyaya öğreten bir millettir... Çıktı burada sizlerin huzurunda, 'Osmanlı'da darphane yoktu' dedi. Osmanlı, ilk darphanesini 1467'de kurdu. Osmanlı'nın her zaman darphanesi vardı, ilk resmi darphanesi 1467'de ama Türk devletlerinin tamamen kendi paralarını basarak geldiler." değerlendirmesinde bulundu.

"Faizleri yüzde 1-2'lere varana kadar indireceğiz"

Zeybekci, organize sanayi bölgelerinde hükümetin başlattığı teşvik sistemiyle meslek okulları kurulduğunu anımsatarak, şimdi yüksekokulların da organize sanayi bünyelerine devredilmesi için çalıştıklarını ve en kısa sürede bunu da gerçekleştireceklerini anlattı.

Türkiye'ye 2002 yılından bugüne kadar gelen doğrudan yabancı sermaye girişinin 191 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Zeybekci, şöyle devam etti:

"Dünyanın hiçbir ülkesinin başına gelmemiş felaketlerin yaşandığı 2016'da bu ülkeye, yarısından fazlası 15 Temmuz'dan sonra olmak üzere gelen doğrudan yabancı sermaye girişi 13 milyar dolar. 2017'nin ilk 4 ayının rakamını söylüyorum, 2016'nın 15 Temmuz'dan önceki ilk 4 ayına baktığımız zaman yüzde 20 daha fazla. 15 Temmuz bu milletin dünya demokrasi tarihine geçecek bir demokrasi destanıdır. Bu destanı yazan da sizsiniz. 15 Temmuz'da, bu milletin yaklaşık olarak 25 milyon çalışanın olduğu özel sektörümüz, o gece vardiyalarını değiştirdi. 18 Temmuz sabahı Türkiye bir destan daha yazdı. Birileri faizler yüzde 30-40 olur, dolar 10-12 lira olur diye cumartesi günü öğleden sonra felaket tellallığına başladı. 18 Temmuz Pazartesi günü sabah saat 08.30'da, Türkiye'nin ekonomik sisteminin çarkları sizin sayenizde tıkır tıkır işliyordu. Bankacılık sistemi dünyanın tüm bankalarıyla entegre şekilde işlemlerini yapıyordu, transferlerini alıyordu."

Bakan Zeybekci, faizleri indirebilecekleri kadar düşüreceklerine değinerek, "Allah'ın izniyle, faizleri yüzde 1-2'lere varana kadar indireceğiz. Dünyanın en iddialı teşvik sistemi şu anda Türkiye'de uygulanıyor." açıklamasını yaptı.

"Bu yıl içinde çok güzel gelişmeler yaşanacak"

Geçen yıl tüm yaşananlara ve 15 Temmuz'a rağmen Türkiye'nin yüzde 2,9 büyüdüğünü anımsatan Zeybekci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın toplam ihracatı yüzde 3 civarında eksi iken, Türkiye'de ihracat hemen hemen sıfır noktasında çıktı. AB'nin hemen hemen 25 ülkesinden daha iyi bir bütçe açığını kapattık 2016'da yüzde 1,1. Cari açık yüzde 11'lerden, yüzde 3'ler seviyesine geldi 2016 sonu itibarıyla. Türkiye birinci çeyrekte 2017'de yüzde 4'ler seviyesinde büyüdü ve ihracat yüzde 1,5'un üzerinde büyümeye destek verecek başlattığımız ihracat seferberliğiyle. Türkiye 2017 yılında ihracatta 155 milyar doların üzerine çıkacak, ortalama olarak yüzde 10'luk büyüme şu anda yaşadığımız dünyadaki durgunluğa ve başımıza gelen her türlü felakete rağmen."

Zeybekci, OHAL uygulamasına da değindi

Bakan Zeybekci, OHAL ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"OHAL'i gerektiren gerekçeler ortadan kalktığında Türkiye derhal OHAL'den çıkmalı; her yerde söylüyoruz bunu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Başbakanımız Yıldırım da AK Parti de MHP de böyle söylüyor, akıl böyle söylüyor. Soruyorum size, şu anda OHAL'i gerektiren haller ortadan kalktı mı? Geçen hafta Cumhurbaşkanımız ile ABD'deydik. Cumhurbaşkanımız oraya vardığı gün, Washington Post gazetesinde teröristbaşı sapkın Fetullah Gülen köşe yazısı yazıyor. Bırakın bölücü terör örgütünü, diğerlerini, Türkiye'nin güneyindeki problemleri, farkında değiliz belki inanın bu 15 Temmuz darbe girişimi darbe girişimi değildi işgaldi, Türkiye'nin bölünmesi girişimiydi."

Zeybekci, bu yıl içinde çok güzel gelişmeler yaşanacağını dile getirdi

Büyümeyle ilgili yıl sonu rakamlarının, hedeflerinin orta vadeli programda yüzde 4,4'ün çok daha üzerinde olacağına işaret eden Zeybekci, "Her yıl 1 milyon kişiye iş yaratmamız gerekiyor. Her yıl ortalama olarak yüzde 6 civarında büyümesi gereken bir ülkenin ekonomisini yönetiyoruz, dalga geçmiyoruz. Her yıl ihracatımızı en az yüzde 10 arttırmak zorundayız." diyerek sözlerini tamamladı.

