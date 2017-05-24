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Fiat Chrysler'e emisyon davası açıldı

24.05.2017 - 09:35

ABD Adalet Bakanlığı, otomotiv şirketi Fiat Chrysler'e emisyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıldığını duyurdu.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Fiat Chrysler'in ABD'de bulunan yaklaşık 104 bin dizel motora sahip aracında emisyon testlerini yanıltıcı yazılım kullandığı iddia edildi. Açıklamada, yanıltıcı yazılımın, söz konusu araçların sürüş esnasında emisyon testlerinden farklı sonuçlar vererek çevreye kirletici madde yaydığı öne sürüldü.

Anadolu Ajansı`nın haberine göre; ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), geçen ocak ayında şirketin yaklaşık 104 bin dizel motorlu aracında emisyon testlerini yanıltıcı yazılım bulunduğunu öne sürmüş ancak Fiat Chrysler Üst Yöneticisi (CEO) Sergio Marchionne suçlamaları reddetmişti.

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Avrupa Birliği Komisyonu ise geçen hafta İtalya'ya, Fiat Chrysler'in emisyon kontrol yükümlülüklerini yerine getirmediği için yasal kural ihlal süreci başlatıldığını duyurmuştu.

VOLKSWAGEN SKANDALI

EPA, 2015'te Alman otomotiv devi Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine Volkswagen, dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracında emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul etmiş ve o dönemdeki CEO'su Martin Winterkorn istifa etmişti.

Volkswagen'in, bugüne kadar bu araçları geri çağırma ve tamir etme maliyetleri ile ödediği cezalar ve tazminat anlaşmalarıyla yaklaşık 25 milyar dolar harcama yaptığı tahmin ediliyor.


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