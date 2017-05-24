Fed haziranda faiz artırır mı?

Philadelphia Fed Başkanı Harker, Fed'in Haziran ayında faiz artırımına gitmesinin uzak ihtimal olduğunu söyledi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ABD merkez bankasının 2017 yılının ikinci faiz artırımına gitmesi için Haziran ayının "uzak bir ihtimal" olduğunu söyledi.

Fed Mart ayında faiz artırımına gitti ve ABD merkez bankasının ekonomik projeksiyonları, politika yapıcıların bu yıl iki faiz artırımına daha gitmesini beklediğini işaret ediyor. Salı günü New York'ta yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Harker'a göre, yatırımcıların düşüncesi şöyle; fed fonları vadeli kontratları fiyatlaması, Fed'in 14 Haziran'da sonuçlanacak toplantıda harekete geçmesinin beklendiğini işaret ediyor.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Harker, New York'ta Market News International'ın bir etkinliğinde yaptığı konuşmada, "2017 yılında üç faiz artırımının uygun olduğu yolundaki düşüncemi sürdürüyorum," dedi. Hareket, aynı zamanda, Fed'in bilanço küçültmesinin muhtemelen bu yıl başlayacağını ve bu sürecin kademeli ve tahmin edilebilir olacağını da tekrarladı.

Fed politika yapıcıları, uzun vadede sürdürülemez olarak tahmin ettikleri seviyenin oldukça altında kalmasından ve enflasyonun yüzde 2 hedefinin altında seyretmesinden şikayetçi. Bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarında oy kullanma hakkına sahip olan Harker, ekonomi ve görünüm hakkında iyimser bir konuşma yaptı, ancak basın mensuplarına yaptığı açıklamada, enflasyonda diğer bir aşağı yönü sürprizin kendisini biraz endişelendireceğini söyledi.

ABD'de işsizlik oranı Nisan ayında yüzde 4.4 ile Mayıs 2007'den bu yana en düşük seviyesine indi, ancak enflasyonun hedef seviyeye doğru ilerlemesi, Fed'in izlemeyi tercih ettiği enflasyon göstergesinin Mart ayında, önceki ay ki seviyesi olan yüzde 2.1'den yüzde 1.8'e düşmesi ile birlikte tekledi.

Etiketler