Arçelik`ten yurt dışında yeni ortaklık

Arçelik, Hindistan`ın en büyük klima üreticisi Voltas ile ortaklık kuruyor. 100 milyon dolarlık girişimin 2018 yılında faaliyete başlaması planlanıyor.

Türkiye'nin dayanıklı tüketim ürünleri sektörünün önde gelen temsilcisi Arçelik, Hindistan'da yeni bir ortaklık kuracak. Arçelik Hindistan'ın en büyük klima üreticisi olan TATA Group şirketi Voltas ile ortak bir girişime başlayacak. Bloomberg'de yer alan habere göre 100 milyon dolarlık girişimin 2018 yılında faaliyete başlaması planlanıyor.

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Voltas'tan yapılan açıklamada ortak girişimin Hindistan tüketici ürünleri için gerçekleştirileceği, bu girişimle buzdolapları, çamaşır makineleri, mikro dalga fırınların üretileceği belirtildi.

2016 faaliyet raporuna göre 7 ülkede 18 üretim tesisi ve 32 ülkede faaliyet gösteren 34 satış ve pazarlama organizasyonuyla şirketin 145'ten fazla ülkeye erişimi bulunuyor. Arçelik bu adımıyla global faaliyet ağına Hindistan'ı da eklemiş oluyor.

Arçelik, dünyada Grundig, Defy ve Dawlence gibi markalarla farklı ülkelerde faaliyet gösteriyor.

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