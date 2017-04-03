Zeybekci: İhracat rakamları 36 ayın zirvesinde

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Mart döneminde elde ettiğimiz bu ihracat gerçekleşmesi, son 36 aydan bu yana gözlemlediğimiz en yüksek aylık ihracat" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yaptığı yazılı açıklamada, mart ayı geçici idari dış ticaret verilerini değerlendirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici idari veriler ışığında, mart ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 gibi ciddi bir yükseliş sergileyerek 14,5 milyar dolara ulaşırken, ithalatın yüzde 7 artarak 19 milyar dolar olarak gerçekleştiğine işaret eden Zeybekci, bu dönemde dış ticaret açığının ise yüzde 10 azalarak 4,5 milyar dolara gerilediğini belirtti. Zeybekci, "Mart döneminde elde ettiğimiz bu ihracat gerçekleşmesi, son 36 aydan bu yana gözlemlediğimiz en yüksek aylık ihracat anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle ihracatçılarımız, 2014 Mart ayından sonra tek bir ay içerisinde gerçekleştirilen en yüksek ihracat rakamına bu ay erişmiştir." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın aynı döneminde yüzde 71,8 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının, bu yıl mart ayı itibariyle yüzde 76,3 düzeyine yükseldiğine dikkati çeken Zeybekci, serbest bölgelerden yapılan ticaret, bavul ticareti ve hizmet ticareti verileri de hesaba dahil edildiğinde, 2016 itibaıyla yüzde 88 olan bu oranın, 2017 için ihracattaki artışla birlikte yüzde 90-91 seviyelerinde gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Bakan Zeybekci, yılın ilk çeyreğinde ise ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,29 artış göstererek 37,9 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 7,73 artarak 50,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini vurguladı. Zeybekci, geçen yılın söz konusu döneminde yüzde 74,1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranın da bu yılın ilk 3 ayında yüzde 75,2 seviyesine çıktığını kaydetti.

Geçen yılın son 2 ayında ihracatta yüzde 9,5 ve yüzde 8,8 gibi dikkat çekici senelik artışlar gerçekleştiğine işaret eden Zeybekci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ivme, 2017de da ihracatımızda ciddi bir sıçrayışın kaydedileceğini ve seferberlik yılı ilan ettiğimiz bu dönemde ihracatta önemli artışlar elde edeceğimize yönelik beklentimizi güçlendirmektedir. Nitekim 2017nin ilk çeyreği itibarıyla elde ettiğimiz yüzde 9’un üzerindeki artış, ülkemizin her türlü risk unsuruna karşı yıl boyunca daha fazla ihracat ve daha fazla üretimle yolumuza devam edeceğini göstermektedir. İhracatımızdaki artışla birlikte, 2017’nin ilk çeyreğinde dış ticaretin büyümeye katkısının pozitife dönmesini ve bu pozitif ivmeyi tüm yıla taşımasını öngörüyoruz."

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN DÜZENLEME YAPILDI

Zeybekci, bakanlık olarak ihracatçıların her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, geçen yıl ihracatçılar tarafından dile getirilen birçok sorunun çözümü için düzenleme yapıldığını belirtti.

Bu yıl dünya ticaretinde yaşanan hareketlilik, genele yönelik pozitif beklentiler ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerindeki ekonomik toparlanmanın, başta otomotiv olmak üzere pek çok sektörde ihracatı desteklediğini ifade eden Zeybekci, şunları kaydetti:

"İlk çeyrek itibarıyla Almanya ve İngiltere gibi AB ülkelerinin yanında Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak gibi yakın coğrafyamızdaki ülkelerin en fazla ihracat yaptığımız pazarlar arasında olduğunu görüyoruz. Tabii bizler de Ekonomi Bakanlığı olarak yürürlükte olan destek mekanizmalarımızı daha da etkin kılarken, günün rekabet koşullarının gerektirdiği surette yeni mekanizmalar da kurgulayarak bu ilerleyişin tam ortasında yer almayı sürdüreceğiz.

Mevcut desteklerin etkinliklerini artırmaya dönük çalışmalarımızı hızlandırırken, finansman, markalaşma, tedarik zincirlerine yerleşme, e-ticaret gibi yükselen trendlere uyum sağlama ve inovasyon yoğun bir ihracat portföyüne erişme gibi maksatlarla 2016 yılında başladığımız çalışmalarımızı bu yıl da ara vermeden sürdüreceğiz.

İlerleyeceğimiz yol bellidir: Küresel ticarette kuralları belirleyen etken bir Türkiye için daha fazla pazarda daha rekabetçi ürünlerle yer almak. Bu bağlamda yılın ilk çeyreğinde bizlere ümit verici bir ihracat tablosu çizen ihracat camiasının tüm bireylerine derin şükranlarımı sunarım.​"