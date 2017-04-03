Enflasyon rakamları açıklanacak ! İşte beklenti

TÜFE'de mart ayında yüzde 0.6 artış beklenirken, yıl sonu beklentisi yüzde 9 olarak açıklandı. TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini saat 10.00'da açıklayacak.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Mart'ta medyan bazında yüzde 0.60 artış beklenirken, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 9.00 ile bir önceki anketteki yüzde 8.60'a göre yükseliş gösterdi.

TCMB'nin son enflasyon raporunda 2017 yıl sonu için tahmini, orta noktası yüzde 8 olmak üzere yüzde 6.6 ile yüzde 9.4 aralığında şekilleniyor.

Reuters'ın 18 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 0-0.85 artış bandında yer alıyor. Aylık verilerin Reuters anketinde yer alan beklentilerin medyanına paralel gelmesi halinde yıllık enflasyonun yüzde 10.83 civarına yükselmesi bekleniyor.

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TÜİK verilerine ilişkin önemli bir öncü gösterge olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), verilerine göre, Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonu Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 1.44 düştü.

Kur geçişkenliğinin etkisiyle ulaştırma grubundaki fiyat artışları ve gıda fiyatlarının devam eden baskısıyla yıllık TÜFE Şubat ayında yüzde 10.13'e yükselerek yaklaşık beş yıldan bu yana ilk kez çift haneye gelirken, enflasyonda yükselişin sürmesi bekleniyor.

TÜFE en son Nisan 2012'de yüzde 11.14 ile çift haneyi görmüş, Ocak ayında ise yüzde 9.22 seviyesinde gerçekleşmişti.