2 dev Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

ABD'li yatırım bankacılığı devlerinden Goldman Sachs ve JPMorgan Chase, Türkiye'nin bu yıla dair büyüme tahminlerini yükselttiklerini duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2016 yılına ilişkin büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Goldman Sachs ve JPMorgan Chase Türkiye'nin gelecek yıla dair büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiklerini açıkladı.

Goldman Sachs'ten yapılan açıklamada, geçen yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 1,3'lük daralmanın ardından son çeyrekte yüzde 3,5'lik büyüme oranının yakalandığı vurgulanırken, ayrıca son çeyrekteki oranın Bankanın yüzde 1,1'lik büyüme öngörüsünün üzerinde olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 2,9 büyüyerek beklentileri geride bıraktığının altı çizilirken, buna göre Bankanın 2017'ye dair büyüme beklentisinin de yüzde 1,8'den yüzde 2,3'e çıkarıldığı ve ekonominin bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 2,6 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Siyasi belirsizlik ve Türk Lirası'ndaki zayıflama nedeniyle Türkiye'de tüketimin sınırlı kalacağının tahmin edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, buna rağmen tüketici harcamalarının geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 5,7 arttığı kaydedildi.

EN BÜYÜK İYİLEŞME İHRACATTA

Açıklamada, en büyük iyileşmenin ihracat alanında olduğuna işaret edilirken, geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 9,3 daralan ihracatın dördüncü çeyrekte yüzde 2,3 arttığı belirtildi.

İhracatın gelecek dönemlerde de büyümenin önemli bir faktörü olmaya devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, turizmdeki sert düşüşe rağmen hizmet sektörünün bundan etkilenmediği ifade edildi.

Bir diğer ABD'li yatırım bankacılığı devi JPMorgan Chase de Türkiye'nin 2017 büyüme tahminini yüzde 1,8'den yüzde 2,6'ya çıkardığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, "siyasi belirsizliğin devam etmesine rağmen açıklanan büyüme verilerinin Türk ekonomisi açısından güçlü olduğu" belirtildi.

Açıklamada, siyasi belirsizliğin 16 Nisan'da yapılacak referandumdan sonra sona erebileceği, bu durumda da ekonomik performansın daha da yükselebileceği ve ülkeye yabancı sermaye girişinin artabileceği kaydedildi.