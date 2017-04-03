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Akaryakıta AB standardı geliyor

03.04.2017 - 08:37

Türkiye'de satılan akaryakıta 1 Ocak 2018'den itibaren Avrupa Birliği (AB) standartlarına uyum şartı getiriliyor.

Resmi Gazete'nin 1 Nisan 2017 tarihli sayısında yayımlanan ve motorlu taşıtlarda kullanılan benzin ve motorin türlerinin çevre ve insan sağlığına yönelik etkilerini sınırlamaya ilişkin esasları belirleyen yönetmeliğe göre, benzin ve motorin ithalatı, temini ve sunumunda EN 228 ve EN 590 standardı kapsamında EPDK tarafından belirlenen teknik özellikler esas alınacak.

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Yönetmeliğin "AB mevzuatına uyum" maddesinde, yönetmeliğin hazırlığında; 13/10/1998 tarihli ve 98/70/AT sayılı benzin ve motorin kalitesi hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi'nin dikkate alındığı vurgulandı.


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