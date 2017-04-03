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İki yeni güvenli yatırım aracı geliyor

03.04.2017 - 08:45

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası olmak iki yeni güvenli yatırım aracını finansal sistemimize katacağız" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak amacıyla "altın tahvili" ve "altına dayalı kira sertifikası" olmak üzere iki yeni güvenli yatırım aracını finansal sisteme katacaklarını bildirdi.

Şimşek, "Finansal sistemin derinlik kazanmasını sağlayacak bu önemli adımla vatandaşlarımız yastık altında atıl duran altınlardan ilave getiri sağlayacak, tasarruflar artacak ve ekonomiye ivme kazandırılacak." dedi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şimşek, Türkiye'de altının "güvenli liman" olarak değerlendirildiğini ve geleneksel bir yatırım aracı olarak görüldüğünü söyledi.

Türkiye'de yastık altı altın miktarının en az 2 bin 200 ton ve yaklaşık 100 milyar dolar değerinde olduğunun tahmin edildiğini anlatan Şimşek, bunların ekonomiye kazandırılması için çeşitli adımlar atıldığını ifade etti.

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Şimşek, Merkez Bankasının bankaların Türk lirası üzerinden ayırdığı zorunlu karşılıkların bir kısmını altın olarak tutulmasının önünü açtığını hatırlatarak, söz konusu düzenleme ve bankaların altın hesap uygulamalarıyla bir miktar yastık altı altının ekonomiye kazandırıldığını ancak bunun istenilen seviyede olmadığını kaydetti.

Hazine Müsteşarlığının yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için yeni bir çalışma yaptığını bildiren Şimşek, bu kapsamda "altın tahvili" ve "altına dayalı kira sertifikası" olmak üzere iki yeni ve güvenli yatırım enstrümanını finansal sisteme katacaklarını bildirdi.

Finansal sistemin derinlik kazanmasını sağlayacak bu önemli adımla, tasarrufların artırılmasını, ekonomiye ivme kazandırılmasını ve vatandaşların atıl duran altınlardan ilave getiri sağlamasını amaçladıklarını belirten Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de önemli miktarda altın yastık altında atıl tutulmaktadır. Bunun arkasında çeşitli psikolojik sebepler olmakla birlikte yatırım araçlarının sınırlı olması da bu altınların ekonomiye kazandırılmasında bir engel teşkil ediyordu. Hazine, yapacağı bu yeni çalışmayla vatandaşlarımıza iki yeni yatırım enstrümanını sunmuş olacak. Normalde devlet tahviline yatırım yapan yatırımcıya, ana para karşılığında ara dönemde bir getiri sunulmaktadır. Altın tahvilinde de yatırımcıdan toplanacak altın karşılığında ara dönemde yatırımcıya belli bir oranda getiri Türk lirası olarak ödenecektir ve söz konusu getiri altın fiyatlarına endeksli olacaktır. Böylelikle vatandaşımız hem altın fiyatındaki değişimden yararlanacak hem de Hazinenin sunmuş olduğu getiriyi alacak."

FAİZ HASSASİYETİ OLANA ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI GELİYOR

Hazinenin faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için 2012 yılından itibaren kira sertifikası ihracına başladığını anımsatan Şimşek, hem yurtiçi hem de yurtdışı yatırımcılar nezdinde kabul gören bu modeli, faize duyarlı vatandaşların yastık altı altınlarını değerlendirebilmeleri için geliştirdiklerini söyledi.

Altına dayalı kira sertifikasının da ihraç edileceğine dikkati çeken Şimşek, bu sertifikalarda aynı yapının korunacağını belirtti.

Şimşek, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının ihracına ilişkin şunları kaydetti:

"Vatandaş yastık altındaki 22 ve 24 ayar altınlarını, örneğin 22 ayar bileziklerini, Darphane altınlarını, gram altınlarını bir haftalık talep toplama süresi içerisinde Hazinenin belirleyeceği aracı bankaya getirecek. Burada Hazinenin belirleyeceği kriterler çerçevesinde vatandaşların altınları alınacak ve bankada ilk etapta vatandaş adına vadesiz hesap açılacak. Toplanan altınlar, külçe altına çevrilecek ve bu sürecin sonunda bankada açılacak yatırım hesaplarına vatandaşın isteği doğrultusunda altın tahvili veya altına dayalı kira sertifikası aktarılacak."

"VATANDAŞ VADEDEN ÖNCE İSTEDİĞİNDE NAKDE ULAŞABİLECEK"

Yatırımcının istemesi halinde vade sonunda altını fiziken geri alabilmesinin önemli olduğunu ifade eden Şimşek, Hazinenin bu yönde de çalışmalar yaptığını söyledi.

Söz konusu sitemde vatandaşın vadeden önce istediğinde nakde ulaşabileceğine dikkati çeken Şimşek, "Vatandaşımız bir düğünü olduğunda, ev ya da araba almak isteğinde, nakde ihtiyacı olduğu zaman, kuyumcuya gidip yastık altındaki altınını bozdurabiliyor. Altın tahvili veya altına dayalı kira sertifikası alanlar da nakde ihtiyacı olduğu zaman vade sonunu beklemeden istediği zaman aracı bankaya bu senetlerin istediği miktarını satarak nakde ulaşabilecek." ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA BİR İLK"

Hindistan ve Güney Afrika'da da altına yönelik çeşitli yatırım araçları olduğuna işaret eden Şimşek, ancak Hazinenin geliştirdiği araçların Türkiye'ye has bir yapıda olduğunu bu anlamda da dünyada bir ilk özelliği taşıdığını söyledi.

Şimşek, söz konusu çalışmanın kısa bir süre içinde tamamlanarak hayata geçmesini beklediklerini sözlerine ekledi.


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