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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi geriledi

20.09.2019 - 10:46
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi geriledi | Ekonomi Haberleri

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,41 düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,41, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,94 gerilerken, 2018'in aralık ayına göre yüzde 5,38, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31 arttı.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,1, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 1,44 düşüş görüldü.

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EN FAZLA DÜŞÜŞ KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE

Ağustosta bir önceki aya göre en fazla düşüş yüzde 8,56 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,26 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 2,1 ile ana metaller sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık, metal cevherleri yüzde 1,25 ile bir önceki aya göre endeksin arttığı alt sektör oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ağustosta en fazla aylık ve yıllık düşüş enerji mallarında görüldü.


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